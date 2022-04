Inteligência Artificial é capaz de prever o rosto de uma pessoa através da sua voz

Os sistemas de inteligência artificial são capazes de coisas inacreditáveis. Este que lhe mostramos hoje, por exemplo, é capaz de prever o rosto de uma pessoa apenas através da voz.

Este sistema poderá ser muito benéfico, mas terá também as suas desvantagens.

Este sistema de inteligência artificial, cujo estudo foi publicado na PNAS, é capaz de detetar a idade, sexo e a origem de uma pessoa a partir da sua voz. Dessa forma, reúne elementos para criar um rosto o mais próximo possível do real.

A questão que motivou os investigadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) passa por perceber até que ponto é que se pode perceber a aparência de uma pessoa recorrendo apenas à forma como essa fala. Assim sendo, iniciaram um projeto que pretende treinar um algoritmo para gerar as características físicas de uma pessoa a partir da sua voz.

O resultado desse projeto dá-se pelo nome de Speech2Face e, baseado numa rede neural, é capaz de desenvolver um rosto virtual muito semelhante ao de um ser humano apenas por ouvir alguns segundos de áudio da sua voz, destacando idade, sexo e origem.

Para ser capaz disto, o sistema de inteligência artificial passou por um processo de formação que consistiu no estudo das correlações entre a voz e o rosto de milhares de pessoas, através de vídeos no YouTube. Desta forma, o algoritmo garantiu uma panóplia de referências que lhe permitem recriar um rosto sem ter conhecimento do original.

Embora o sistema não recrie imagens exatas, os investigadores do MIT garantem que esse também não era o objetivo. Na verdade, o projeto pretende que o sistema de inteligência artificial recrie o rosto de uma pessoa, recuperando características físicas que estejam correlacionadas com a sua voz.

Este tipo de sistema de inteligência artificial poderá ser uma mais-valia para gerar avatares de criminosos, por exemplo. Contudo, pode servir também fins menos louváveis, como a replicação da identidade de uma pessoa.

Leia também: