Em tempos de guerra, a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) voltou a ganhar destaque e há quem diga que ganhou força. De acordo com informações recentes, Portugal foi escolhido para acolher dois centros de inovação em Defesa no âmbito do Acelerador de Inovação da NATO (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA).

Estas infraestruturas deverão iniciar operações em 2023.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) é uma das maiores instituições internacionais do mundo. Trata-se de uma aliança política e militar que junta 30 países membros, da Europa e da América do Norte. Estes países reúnem-se para consultas e cooperação nas áreas da segurança e defesa. Como referido, Portugal vai ter dois centros de inovação da NATO.

NATO: Portugal vai receber um Accelerator Network Site e um Test Centre,

O projeto DIANA é um instrumento que visa acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas no seio da NATO, principalmente tecnologias de duplo uso com aplicação na área da segurança e defesa.

Portugal vai receber um Accelerator Network Site e um Test Centre, a instalar na Arsenal do Alfeite, S.A., em Almada, e no Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Troia, respetivamente. A instalação destas estruturas em território nacional representa uma relevante oportunidade para a economia de defesa nacional e a sua aproximação à rede de inovação que agora nasce na Aliança.

Portugal integra o grupo de 12 membros fundadores da Aliança Atlântica, a par da Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido e EUA. A Aliança é atualmente constituída por 30 aliados.