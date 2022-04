HelpInTex: Tapete inteligente que deteta pessoas estranhas em sua casa

Uma empresa de Vila Nova de Famalicão está a desenvolver um produto muito interessante na área da segurança e alarmística. Imagine que, sem grande aparato, consegue saber se estão pessoas estranhas à porta da sua casa ou mesmo no interior. Ou se a pessoa que está ao seu cuidado caiu ou saiu para um lugar que não devia. É nesta linha de informação que está a ser desenvolvido o HelpInTex. Trata-se de um tapete com tecnologia que poderá identificar quem passa por cima dele.

O projeto chega este ano à sua última etapa de desenvolvimento, embora ainda sem data para chegar ao mercado, nem um valor indicativo de venda ao público.

Tapete que lhe diz se tem "intrusos" em casa

Apesar de ser uma ideia interessante, identificar pessoas, atualmente, passa pelas câmaras que instalamos em casa ou num espaço que temos controlo. Mas há muito mais tecnologia que nos pode ajudar a detetar "intrusos". Assim, HelpInTex pretende ser um tapete inteligente, confortável e antiderrapante, que ambiciona "revolucionar o setor têxtil, em particular, os têxteis-lar" e, em simultâneo, contribuir para a "redução da criminalidade em propriedade privada".

Por trás desta tecnologia e de uma peça que é totalmente convencional, à primeira vista, está a inovação em duas referências: nos fios condutores integrados na estrutura têxtil do tapete e numa aplicação que recebe as informações desses fios e as transmite ao utilizador, indicando assim a presença e o movimento de visitas indesejadas.

A solução HelpinTex permitirá, por exemplo, que um cuidador receba, na sua ausência, alertas quando não for detetado movimento ou no caso de movimentos anómalos, permitindo-lhe intervir rapidamente e providenciar assistência médica ao seu paciente. Permitirá ainda, num âmbito diferente, funcionar como um sistema automático de deteção de intrusão.

Adicionalmente, o tapete atuará como elemento preventivo de quedas. Terá a funcionalidade de antiderrapante conseguida pela utilização de fios antiderrapantes, a desenvolver no projeto, totalmente integrados na estrutura têxtil. Esta abordagem permitirá garantir uma forte aderência ao piso e durabilidade do efeito.

HelpinTex: Novos materiais trazem inovação e soluções inovadoras

Atenta à evolução dos materiais e tecnologias, a empresa António Salgado, líder do projeto, reuniu um consórcio onde conta com dois parceiros, o CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes e o CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, que, de forma complementar, se propõem a desenvolver atividades de I&D para o desenvolvimento da solução HelpinTex.

A funcionalidade de deteção de presença e/ou movimento será obtida pela integração de fios condutores na estrutura têxtil do tapete e a funcionalidade antiderrapante será obtida através do desenvolvimento de fibras com propriedades antiderrapantes. A possibilidade de termos estas funcionalidades integradas no processo de produção do tecido apresenta um caráter bastante inovador.

Explicaram os investigadores do CITEVE e do CeNTI.

Segundo os investigadores, o tapete está, neste momento, em prototipagem. Tudo isto começou em 2019.

Nesta fase, estamos a desenvolver os protótipos do projeto e as suas otimizações. Os protótipos resultantes serão avaliados para posterior certificação.

Referiram os investigadores.

A aplicação foi concebida pela CeNTI, assim como as fibras antiderrapantes e a eletrónica de controlo. Ao Citeve compete desenvolver as matérias-primas e a parte de testagem. A António Salgado tem um papel transversal em todo o projeto.