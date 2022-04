As últimas builds do Windows 11 já vinham a mostrar há algum tempo que a Microsoft tinha novidades a caminho. Estas foram surgindo de forma discreta e ainda muito pouco desenvolvidas, mas com a certeza de que iriam mudar este sistema.

Agora tudo foi confirmado, com a apresentação de um grande leque de novidades. Prometido para breve estão os separadores no gestor de ficheiros, a integração do Windows 365 e muitas mais novidades importantes.

Os últimos meses têm sido de novidades constantes no Windows 11. A Microsoft quer dotar o seu novo sistema com melhorias que o elevam ainda mais e que os utilizadores apreciam. Agora, como revelou, está para chegar um lote de novas funcionalidades que o colocam num patamar ainda mais elevado.

Separadores no Explorador de ficheiros, finalmente

Foi de forma muito discreta que a Microsoft mostrou o que está a preparar para o Windows 11. A que mais se destaca está no Explorador de ficheiros, uma app que há muito merecia uma renovação completa. Isso chega agora com os separadores, depois de tantas vezes serem pedidos.

Para além desta forma nova de gerir estas janelas, a Microsoft trouxe mais novidades a esta sua app. Há uma nova janela de entrada no Explorador de ficheiros e que segue a linha das anteriores. A diferença é que há agora uma zona de favoritos, que podem ser escolhidos com o botão direito do rato.

Windows 365 já se integra com a versão local

Outra novidade, e porque o Windows 11 está cada vez mais focado no trabalho hibrido, é a integração do Windows 365 no sistema operativo da Microsoft. Este poderá ser uma opção de arranque ou estará presente num novo desktop virtual

Arrumar as janelas no Windows 11 será também mais simples, em especial para quem usar dispositivos com ecrã sensível ao toque. Os novos Snap vão permitir ajustar todas as janelas de forma muito simples e direta, bastando usar um dedo.

Há muito mais da Microsoft no Windows 11

No campo da segurança, a Microsoft volta a apostar em ferramentas próprias. Temos assim o Microsoft Defender SmartScreen e o Smart App Control, que permitem detetar a colocação de credenciais das contas Microsoft em apps maliciosas ou sites invadidos. O segundo irá detetar apps não confiáveis recorrendo à IA e à assinatura de código.

No campo da acessibilidade há algumas novidades, com um sistema de legendagem associado a todo o Windows 11. Este vai detetar som e transcrever o que estiver a ser dito, seja numa videoconferência, numa chamada de Teams ou simplesmente num vídeo.

A Microsoft não revelou datas para a chegada de todas estas melhorias, mas certamente que as vai lançar em breve. São novas funcionalidades que muitos esperavam e que eram já aguardadas há muito tempo.