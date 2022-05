A aproximação do Windows ao Linux começou de forma muito próxima do Ubuntu. Conhecido como WSL, este permite ter no sistema da Microsoft uma versão completa do sistema concorrente, abrindo portas importantes.

Com o passar do tempo as várias distribuições foram conquistando o seu espaço e lançando as suas versões. Agora é dado mais um passo, desta vez pela Canonical, que lançou o Ubuntu Preview, para assim dar a conhecer o que está a desenvolver.

Ubuntu Preview vem mudar muito

Cada vez mais a Microsoft adota formas de dar aos utilizadores acesso a versões de testes. Desta forma as novas versões são testadas de forma exaustiva e ao mesmo tempo são experimentadas as novidades e as mudanças realizadas.

A Canonical parece estar agora a seguir esse caminho, pelo menos no Windows. Ao apresentar o Ubuntu Preview permite que todos os que usam o WSL tenham acesso ao que de mais recente está a ser preparado, para depois ser incorporado nas versões estáveis.

Novas potencialidades para o WLS

A novidade mais visível que esta nova versão traz é o acesso à próxima atualização do Ubuntu. Deixa de ser apenas garantido acesso às versões LTS e surge assim o Kinetic Kudu, que a Canonical já está a desenvolver e a preparar para lançar em breve.

Claro que a Canonical pede aos utilizadores que reportem todas as situações que forem encontradas na utilização. Quer assim detetar problemas, para depois os corrigir antes que cheguem aos utilizadores finais do Ubuntu.

Chega ao Windows pela loja de apps Microsoft

Com compilações diárias, o Ubuntu Preview será distribuído pela loja de apps da Microsoft, onde depois podem ser usado no Windows. Esta nova versão está já disponível neste local e pronta a ser instalada por qualquer utilizador que queira elevar ainda mais o WSL e o próprio Windows.

Esta é uma oportunidade de testar o que de mais recente a Canonical prepara e ter acesso antecipado a muitas novidades. Em troca só precisa de relatar problemas ou outras situações que for encontrando e que precisam de ser resolvidas.