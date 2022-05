Mesmo com o processo de compra do Twitter colocado em pausa, Elon Musk não tem abrandado com as suas publicações nesta rede. Continua a causar polémica e a transmitir as suas opiniões mais agressivas, para provocar os seus seguidores.

Durante o fim de semana não foi diferente e há uma nova polémica a ser discutida. O Twitter voltou a ser o tema, mas desta vez houve resposta direta, vinda do próprio criador da rede social, Jack Dorsey.

Apesar de pretender gastar os 44 mil milhões de dólares na compra do Twitter, Elon Musk quer mudar muito nesta rede. Acredita que esta pode ser mais livre e que os utilizadores podem exprimir-se de forma ainda mais aberta, sem qualquer filtro ou censura.

Além disso, quer acabar com as contas falsas, o que terá levado a colocar em pausa esta compra. Agora voltou a apontar o dedo e a revelar algo que considera errado, focando-se no algoritmo do Twitter e no que este entrega aos utilizadores.

Very important to fix your Twitter feed:



1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”.



You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.



Easy to switch back & forth to see the difference. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Na publicação que fez, revelou que acredita que o algoritmo do Twitter está a manipular os utilizadores de formas que estes não imaginam. Quer mudar a forma como os utilizadores acedem ao novo conteúdo e às novas publicações.

Para mostrar isso aconselhou os utilizadores a verem os últimos tweets publicados. Só dessa forma podem avaliar o que o algoritmo do Twitter está a partilhar com os utilizadores e como isso muda com a utilização deste processamento.

it was designed simply to save you time when you are away from app for a while.



pull to refresh goes back to reverse chron as well. — jack⚡️ (@jack) May 14, 2022

Claro que a resposta não demorou a surgir, vinda do criador do Twitter, Jack Dorsey. Segundo este, a funcionalidade que Elon Musk revelou serve para ser usada quando os utilizadores estão longe das suas contas.

Elon Musk mais tarde acabou por tentar resolver a situação a ficar bem no caso. Mudou a sua opinião e negou estar a duvidar da utilidade deste algoritmo, ainda que este possa amplificar as opiniões dos utilizadores do Twitter, sem destes darem por isso.