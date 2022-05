Com tantas apps de previsão do tempo no Android, é normal que cada utilizador tenha as suas preferidas e as que confiam de forma total. Estas adaptam-se ao utilizador e oferecem a sua informação de forma periódica.

Claro que a Google, como quer o seu sistema completo, tem também informação disponível. Esta pode sobrepor-se às restantes e mostrar notificações que, na verdade, não são interessantes. Assim, veja como desabilitar estes alertas.

Com a app Google, o Android tem acesso a muita informação importante. Esta diversifica-se e abrange dados de várias áreas, em especial no campo das notícias. Claro que há ainda a previsão do tempo, acessível, útil e muito complementar.

Esta última acaba por ser informação redundante para todos os utilizadores Android que têm as suas apps favoritas. Terminar com estas notificações é simples e basta seguir um lote de passos bem identificados e que são simples de usar.

Comecem por abrir a app Google no Android e depois carregar na imagem do utilizador, no canto superior esquerdo. Após isso devem escolher a opção Definições no menu que for apresentado. Na lista de diferentes opções presentes, devem escolher Notificações.

Na janela seguinte devem selecionar a segunda opção presente, chamada também Notificações. Para seguir, e na janela seguinte, devem descer até ao final. Ali dentro vão encontrar uma área Outros, onde vai estar presente a opção Condições meteorológicas atuais, que devem abrir.

O último passo é mesmo desativar a opção que irá levar a que as notificações sejam mostradas ao utilizador. Este é o passo final e essencial para que estas notificações desapareçam do Android e da app Google.

Em algumas versões do Android será possível fazer esta mudança diretamente na notificação. Como não é uma solução universal e acessível, esta direta na app que envia as notificações torna-se acessível a todos e até mais transversal.