Netflix está a ponderar adicionar transmissões ao vivo na plataforma

Com a concorrência a aumentar cada vez mais, a Netflix tem que se reinventar e tentar encontrar formas de manter a liderança, que, para já, ainda é sua. Mas esta não tem sido uma tarefa nada fácil dada a quantidade de serviços semelhantes, e bem recheados, que têm surgido.

E de acordo com as informações mais recentes, a plataforma de streaming está agora a analisar e a ponderar a inclusão de transmissões ao vivo nos seus conteúdos.

Netflix com transmissão ao vivo? Pode acontecer em breve

Segundo as informações reveladas, a Netflix poderá expandir a oferta do seu serviço através da inclusão de transmissões ao vivo na plataforma. Através de um relatório do canal Deadline, a empresa estará atualmente a analisar e a ponderar acrescentar a opção de transmissões ao vivo, ou live streaming como também normalmente o conceito é denominado, sobretudo para conteúdos especiais de stand-up comedy, entre outros.

Relembramos que neste ano de 2022, a empresa realizou o Netflix Is a Joke Fest, o seu primeiro festival de comédia ao vivo e também presencial. O evento durou vários dias e contou com mais de 130 participantes populares do ramo do entretenimento.

Os detalhes indicam que esta hipótese abre portas para que o serviço também albergue outras possibilidades, como reuniões ao vivo ou votações para programas de concursos. No entanto, até ao momento ainda não se sabem muitas mais informações sobre esta eventual inclusão no serviço. O The Verge tentou saber mais pormenores, mas a Netflix ainda não enviou resposta com esclarecimentos.

Por outro lado, o Disney Plus, que é um dos mais fortes concorrentes da Netflix, já apostou nas transmissões ao vivo. Para além disso, este serviço anunciou recentemente que angariou mais 8 milhões de novos assinantes só nos primeiros três meses do ano. Já a Netflix teve uma queda de mais de 200.000 clientes.

