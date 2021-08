E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento dos novos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, do novo Xiaomi MIX 4, da nova série Honor Magic3 5G, destacámos várias conquistas da ciência, e muito mais.

Depois de vários meses de espera, a Huawei apresentou finalmente o seu novo P50. Este é a sua mais recente proposta, ainda que tenha uma particularidade única e que não era esperada. Este smartphone não tem, por agora uma versão 5G.

Mesmo com uma justificação apresentada, a verdade é que era esperado que o P50 tivesse uma versão 5G. Esse momento poderá acontecer já no final do ano, quando surgir uma nova versão que estará a ser preparada.

A Xiaomi acabou de anunciar oficialmente o seu Xiaomi MIX 4. A geração Mi MIX teve um ajuste no nome e parece ter perdido o Mi, mas as especificações de topo aliadas a inovações no mercado continuam a ser o fio condutor desta linha de smartphones. O grande destaque vai, sem dúvida alguma para o ecrã com câmara escondida pelos píxeis, mas há mais para descobrir.

Venha conhecer todos os pormenores do Xiaomi MIX 4 que vem dar início a uma nova era de ecrãs infinitos.

A NASA quer perceber o que se passou em Marte e uma das formas de recolher informação é estudar as rochas que estão depositadas em locais onde supostamente há milhões de anos havia água. A agência espacial anda a programar esta missão já há nove anos e já gastou mais de 2 mil milhões de dólares a preparar o momento para procurar, perfurar e armazenar amostras de rochas marcianas. O rover Perseverance finalmente iniciou os trabalhos na sexta-feira passada. O rover escolheu o alvo, apontou a broca e fez um furo para recolher o material.

Misteriosamente, o conteúdo do furo desapareceu. A amostra não está onde deveria estar e não há rasto dela.

A Força Aérea dos Estados Unidos concedeu 60 milhões de dólares à startup aeroespacial Hermeus para financiar testes de voo do seu avião hipersónico Quarterhorse. Esta aeronave tem como destino aplicações militares e comerciais. A aeronave será capaz de voar em Mach 5 com um alcance de 7.400 km. Estará equipada com um motor TBCC (Turbine-Based Combined Cycle) construído em torno de um motor turbojato GE J85 comercial.

O que se sabe é que será construído em titânio para suportar velocidades ultra-altas e terá um design de asa delta altamente simplificado.

Começam a ser cada vez mais as informações disponíveis sobre a próxima grande aposta no que respeita ao processo de fabrico dos chips. Mais concretamente a litografia de 3nm da TSMC.

De acordo com as notícias recentemente divulgadas, a Intel será a primeira empresa a usar os chips de 3nm da fabricante, ultrapassando mesmo a Apple.

A expetativa estava muito elevada neste Galaxy Unpacked da Samsung. O fim do Galaxy Note era uma certeza e ficava assim aberta a porta para novidades importantes, que fossem capazes de substituir este excelente smartphone.

A resposta da Samsung já foi revelada e surge na forma de duas propostas com a mesma base, mas naturalmente diferentes. Falamos dos novos Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G. O Pplware já foi conhecer estes novos smartphones e revela agora tudo.

O diamante é comummente conhecido como o mineral mais duro da Terra, sendo também um dos mais valorizados. Como quem gosta de ir constantemente além do comum, um grupo de cientistas criou um novo material que é, alegam eles, mais duro do que o diamante.

Este material pode servir, por exemplo, para construir janelas à prova de bala, sendo 20 a 100 vezes mais resistente do que as versões atuais.

A Honor está a seguir o seu próprio caminho depois de se ter afastado da Huawei. Foram os problemas da Huawei com os Estados Unidos que motivaram esta separação e a Honor, assim, poderá retomar as negociações com empresas do país e, principalmente, pode volta a integrar os serviços Google nos seus telefones... pelo menos para já. Assim, nesta conquista por novos mercados, a Honor acaba de apresentar a sua primeira linha de topos de gama, na era pós-Huawei.

Venha conhecer os Honor Magic3, Magic3 Pro e Pro+.

Tal como a generalidade dos desportos, também a Fórmula 1 foi irremediavelmente afetada pela pandemia Covid de uma forma mais ou menos incisiva.

No entanto, as coisas aos poucos vão tendendo a atingir a normalidade... possível. E dessa forma, a Fórmula 1 encontra-se numa fase mais "normal" da época.

Para um videojogo que tem um lançamento regular e que acompanha as sucessivas épocas, tratou-se também de um desafio. Desafio aceite e concluído, pois a Codemasters já lançou F1 2021 e nós já experimentámos.

Com a tentativa de distanciar o mundo dos combustíveis fósseis, por forma a minimizar as emissões de carbono provenientes dos vários países, são considerados outras fontes de combustível, como o hidrogénio. Nesse sentido, investigadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) descobriram uma forma simples de gerar combustível hidrogénio, em qualquer lugar.

A fórmula desenvolvida implica a utilização de alumínio e água.

O poderoso SoC Snapdragon 888 da Qualcomm chegou no final do ano passado e equipa atualmente os mais potentes smartphones do mercado. Mas a empresa norte-americana não se fica por aqui e já está a preparar os próximos chips.

De acordo com as recentes informações divulgadas, os primeiros testes já realizados ao processador Snapdragon 895/898 mostram que este novo chip consegue oferecer um desempenho 20% superior ao atual flagship da Qualcomm.

Vénus é a irmão gémeo da Terra e há vários fatores que levam os astrónomos a dedicar-lhe uma especial atenção. De tal forma que, conforme foi anunciado, a NASA vai lançar duas missões ao planeta pela primeira vez em 30 anos. No entanto, o assunto hoje é a passagem "quase a tocar" no planeta pela sonda espacial Solar Orbiter.

Esta nave da NASA e da ESA passou na segunda-feira a apenas 7.995 quilómetros da superfície de Vénus.