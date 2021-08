A Xiaomi é, sem dúvida, uma das marcas mais populares atualmente, sobretudo no segmento dos smartphones. A empresa chinesa tem conquistado gradualmente, e de forma segura, a fidelidade do seus clientes, através do anúncio e lançamento de produtos de alta qualidade a preços mais acessíveis.

O Xiaomi Mi MIX 4 é a mais recente aposta da marca. Ainda no final da semana passada foram reveladas as primeiras imagens oficiais do equipamento. E de acordo com as últimas informações, as reservas deste modelo já ultrapassam as 230 mil unidades na China.

Mais de 230 mil reservas do Xiaomi Mi MIX 4 na China

Depois de muita espera, finalmente a Xiaomi brindou os seus clientes com o seu novo smartphone Mi MIX 4, cujo lançamento vai acontecer já amanhã, dia 10 de agosto.

Como tal, algumas lojas chinesas, como a JD.com e a Taobao, já deram início à fase de pré-venda do novo telefone da marca chinesa. Esta fase está a funcionar através de um regime de reservas do equipamento de forma a que os primeiros modelos cheguem às mãos dos clientes o mais rápido possível após o lançamento.

E, se mais provas fossem necessárias da iminente popularidade e sucesso deste produto, os números não deixam nenhuma dúvida. Isto porque só na loja da JD.com, as reservas já ultrapassam as 230 mil unidades, mesmo sem que o preço final tenha sido ainda revelado.

De acordo com as palavras do CEO da Xiaomi, Lei Jun, o Mi MIX 4 não irá desiludir os utilizadores em nenhum aspeto. Este será o primeiro smartphone com a câmara frontal por debaixo do ecrã, o que vai oferecer ao utilizador um ecrã praticamente 'infinito', sem margens ou recortes.

Desta forma, resta-nos aguardar assim pelo dia 10 de agosto para que todas as características do Xiaomi Mi MIX 4 sejam oficialmente reveladas aos consumidores.

