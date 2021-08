Xiaomi Mi MIX 4 – as primeiras imagens oficiais já foram partilhadas

A Xiaomi está pronta para lançar o seu primeiro smartphone com câmara por baixo do ecrã. Mais que isso, será o relançamento da linha Mi MIX. O tão esperado e especulado Mi MIX 4 será lançado a 10 de agosto e já foram partilhadas oficialmente as primeiras imagens que revelam um pouco daquilo está a chegar.

Venha conhecer mais.

A Xiaomi está pronta para lançar finalmente o Mi MIX 4. Este smartphone, desde o lançamento do último smartphone da linha que está envolto em rumores, mas a Xiaomi avisou que o smartphone só seria lançado quando a empresa estivesse realmente satisfeita com aquilo que estava a desenvolver para oferecer a melhor experiência aos Mi Fãs.

O evento tem data marcada para dia 10 de agosto e já existem alguns pormenores conhecidos. O principal é a câmara escondida pelos píxeis do ecrã. Assim, a Xiaomi será capaz de oferecer um ecrã completamente "infinito", sem recortes ou margens largas.

Xiaomi Mi MIX 4 chega a 10 de agosto

Através das redes sociais, Lei Jun, CEO da empresa, tem vindo a lançar alguns teasers deste novo smartphone e algumas imagens oficiais parecem revelar pormenores interessantes.

Numa das primeiras imagens vemos um ecrã completamente limpo e imersivo que parece que se camufla na imagem de fundo. Numa outra partilha, novamente oficial, podemos ver a referência à tecnologia de ultra banda larga (UWB).

Há cerca de um ano, a empresa mostrou como estaria o desenvolvimento da sua tecnologia de câmara sob o ecrã e entretanto melhorias terão sido feitas. Segundo o leaker Ice universe a solução da Xiaomi passa por ter uma composição de píxeis com uma estrutura mais otimizada que os seus principais concorrentes. Não duvidamos que oferecerá grande qualidade tanto em termos de visualização como em termos de qualidade fotográfica.

Num vídeo partilhado pelo Digital Chat Station no Weibo é ainda mostrado o painel do smartphone onde é visível a iluminação dos píxeis na zona da câmara que depois surge nitidamente quando o ecrã é desligado.

O Mi MIX 4 deverá ser lançado ainda com a MIUI 12.5 tendo o Snapdragon 888 como processador e podendo suportar carga a uma potência máxima de 120W. Na traseira, é possível que, além do módulo de câmaras, surja uma câmara, tal como já havia sido lançado no Mi 11 Ultra.

Dia 10 de agosto junte-se a nós para conhecer em pormenor o novo Mi MIX 4.