A pensar nos utilizadores com profissões de maior risco físico, nos mais distraídos ou nos que praticam atividades desportivas mais radicais, é com frequência que aqui trazemos opções de smartphones robustos (rugged phones), nas mais variadas gamas. O modelo que hoje trazemos é o novo Oukitel WP13.

O smartphone robusto Oukitel WP13 chega ao mercado por cerca de 200 €, com suporte a ligações 5G e ainda com um termómetro infravermelho, para um controlo da temperatura corporal e não só.

Oukitel WP13 chega pronto para enfrentar a era do 5G

O Oukitel WP13 surge como uma opção relativamente acessível no segmento dos smartphones robustos e já com suporte a ligações 5G. Para tal, conta com um processador Mediatek Dimensity 700.

Uma das outras especificações que merece destaque é o facto de ter um termómetro de infravermelhos capaz de medir a temperatura corporal ou de qualquer objeto, sem haver necessidade de contacto físico.

Numa altura em que muitas empresas ainda fazem o controlo de temperatura dos seus funcionários à entrada da empresa ou de uma obra, este pode ser um recurso muito útil para ter integrado no smartphone.

A bateria do smartphone Oukitel WP13 também tem uma grande capacidade o que, aliás, é quase um requisito obrigatório neste tipo de produtos, uma vez que são associados a utilizadores que poderão não ter acesso a uma ligação elétrica com facilidade em muitos empregos ou aventuras pela natureza. Assim, vem equipado com uma bateria de 5280 mAh.

Ao nível de câmaras, têm um módulo triplo. Uma das câmaras tem 48 MP, outra 2 MP (macro) e há uma terceira que apenas deverá auxiliar nas fotos de retrato, para efeito desfocado.

A câmara frontal é de 8 MP e o smartphone ainda integra um modo de captura para ser utilizado dentro de água.

Outras especificações

O rugged phone Oukitel WP13 oferece 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido através de cartão microSD. Vem com NFC, suporte para dois cartões SIM 5G e sensor de impressões digitais.

Sendo um smartphone robusto tem certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810G. O ecrã é de 6,52" com proteção antiquebra e resistente a riscos, e tem resolução HD+ (720 x 1600).

O smartphone Oukitel WP13 está disponível em promoção de lançamento por cerca de 173€ +IVA, um preço válido até ao próximo dia 15. As primeiras 300 compras terão ainda a oferta de earbuds TWS no valor de 21€.

Oukitel WP13