Força Aérea dos EUA financia testes para criar o avião hipersónico mais rápido do mundo

A Força Aérea dos Estados Unidos concedeu 60 milhões de dólares à startup aeroespacial Hermeus para financiar testes de voo do seu avião hipersónico Quarterhorse. Esta aeronave tem como destino aplicações militares e comerciais. A aeronave será capaz de voar em Mach 5 com um alcance de 7.400 km. Estará equipada com um motor TBCC (Turbine-Based Combined Cycle) construído em torno de um motor turbojato GE J85 comercial.

O que se sabe é que será construído em titânio para suportar velocidades ultra-altas e terá um design de asa delta altamente simplificado.

Avião hipersónico será de uma realidade no espetro comercial

Desde que o avião supersónico anglo-francês Concorde se reformou em 2003, o mundo aeroespacial foi dividido em duas classes, em grosso modo. Por um lado, existem as frotas aéreas militares, que incluem uma variedade de aeronaves supersónicas e, por outro lado, existem as linhas civis, que se restringem ao domínio subsónico.

No entanto, nos últimos anos assistimos a vários projetos que têm como intenção voltar a colocar nos céus aviões comerciais e militares supersónicos. Recentemente a NASA mostrou os avanços que tem feito no seu X-59.

Quarterhorse será o novo Concorde

Fundada por ex-membros da SpaceX, Blue Origin e Generation Orbit, a Hermeus pretende pilotar uma aeronave de demonstração nesta década que pode tornar-se a aeronave reutilizável mais rápida em serviço regular. Este avião hipersónico, chamado de Quarterhorse, não nos dá muitos detalhes técnicos. Contudo, na descrição é referido que está programado para apresentar uma construção de titânio para suportar velocidades ultra-altas e um design de asa delta altamente simplificado.

Também será a primeira aeronave deste tipo a apresentar um sistema de propulsão de ciclo combinado baseado em turbina (TBCC).

Os motores TBBC são semelhantes aos usados ​​no famoso SR-71 Blackbird. Usam um turbojato convencional para acelerar a nave a uma velocidade alta o suficiente para que um ramjet ou scramjet assuma o controlo, o que torna o projeto mais simples e eficiente. O truque é produzir um motor em que o turbojato não fique parado e produza arrasto enquanto a aeronave está no modo supersónico ou hipersónico.

Nos últimos anos, a Força Aérea dos Estados Unidos tem demonstrado interesse em tais aeronaves comerciais de alta velocidade, não apenas para as suas aplicações militares, mas também como um substituto potencial de longo prazo para o Air Force One, o avião do Presidente dos Estados Unidos da América, que atua tanto como transporte pessoal do Chefe do Executivo, como um centro de comando e controlo em caso de guerra nuclear ou emergência nacional.

Embora esta parceria com a Força Aérea dos EUA ressalte o interesse do Departamento de Defesa dos EUA em aeronaves hipersónicas, quando combinada com a parceria entre a Hermeus e a NASA, anunciada em fevereiro de 2021, fica claro que existem aplicações comerciais e de defesa para o que estamos a construir.

Disse o CEO e cofundador da Hermeus, AJ Piplica.

O vídeo abaixo oferece uma visão geral do Quartermaster e do anúncio de financiamento do avião hipersónico:

Viajar em Mach 5 e em modo autónomo

O teste de voo Mach 5 de uma pequena aeronave autónoma em 2023 é a primeira etapa no roteiro da Hermeus para o voo comercial hipersónico. A seguir, a empresa planeia embarcar para voos de aeronaves autónomas de médio porte destinadas a cargas e reconhecimento em tempo crítico, que deverão aparecer em 2025.

Por fim, aeronaves comerciais de passageiros hipersónicas que serão uma realidade, mas só lá para 2029.