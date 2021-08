Intel será a primeira a usar chips de 3nm da TSMC

Começam a ser cada vez mais as informações disponíveis sobre a próxima grande aposta no que respeita ao processo de fabrico dos chips. Mais concretamente a litografia de 3nm da TSMC.

De acordo com as notícias recentemente divulgadas, a Intel será a primeira empresa a usar os chips de 3nm da fabricante, ultrapassando mesmo a Apple.

Muito se especula sobre o processo de fabrico de 3nm da TSMC. A fabricante taiwanesa é líder na inovação da litografia a este nível, mas também já está focada no desenvolvimento de chips de apenas 2nm e 1nm.

No início do mês passado, as informações referiam que a Apple, atual maior cliente da TSMC, assim como a Intel seriam as primeiras a receber os novos chips de 3nm da empresa sediada em Hsinchu.

Mas há agora novas informações que mostram que uma dessas duas candidatas vai estar à frente neste recebimento.

Intel será a primeira a receber os chips de 3nm da TSMC

Segundo o jornal local taiwanês Taiwan Economic Daily, e referido pelo IT Home, a Intel será a primeira a usar chips fabricados no processo de 3nm da TSMC. A produção vai destinar-se aos chips gráficos e a processadores para servidores da empresa liderada por Pat Gelsinger. Assim sendo, a Intel vai mesmo passar à frente da Apple ao estrear esta litografia nos seus produtos.

De acordo com o que foi referido, a produção em massa destes chips está prevista já para o mês de julho de 2022.

Apesar de a TSMC não tecer grandes comentários, o presidente Liu Deyin respondeu aos acionistas sobre a sua opinião da Intel no negócio da fundição. E para o executivo, "a Intel é uma cliente da TSMC e acredito que também irá abraçar a tecnologia inovadora da TSMC".

O site IT Home refere que a rede de fornecedores da TSMC adiantou que a fabricante está a trabalhar intensamente na instalação de equipamentos da sua fábrica de 3nm para responder à significativa quantidade de pedidos da Intel. Os fornecedores revelaram que, desses pedidos, constam um chip gráfico e três processadores de servidor.

Assim, a litografia de 3nm começa a ser cada vez mais real e, certamente, em breve teremos mais novidades.