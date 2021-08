Tesla diz que pode reciclar 92% dos materiais das células de bateria

Embora sejam, aparentemente, menos poluentes do que os carros com motor de combustão, os elétricos encerram várias questões que estão longe de ser unânimes. Por exemplo, o ciclo de vida das suas baterias que, segundo argumentam alguns especialistas, está longe de ser uma vantagem. Nesse sentido, agora, a Tesla diz ser capaz de reciclar 92% dos materiais das células de bateria.

Este passo poderá ser altamente significativo no verdadeiro impacto dos carros elétricos.

Esta semana, a Tesla publicou o seu Impact Report relativamente a 2020. No documento, a fabricante de veículos elétricos afirma ter a capacidade de recuperar aproximadamente 92% dos materiais das células de bateria, uma vez que o seu processo de reciclagem sofre melhorias constantes.

Enquanto fabricante de carros elétricos, a Tesla sempre esteve muito consciente do impacto que a produção das baterias dos seus carros representa para o meio ambiente. Por esta razão, sempre trabalhou e investiu no sentido de melhorar o seu processo de reciclagem, estabelecendo este crescimento como um objetivo prioritário.

Então, a Tesla tem vindo a trabalhar, há muitos anos, com empresas especializadas em reciclagem, por forma a melhorar a sua capacidade de completar o processo nas baterias em fim de vida. Dessa forma, espera reduzir o custo ambiental dos materiais de mineração necessários à produção de baterias.

Afinal, esta é uma das questões mais recorrentemente levantada por aqueles que se posicionam contra os carros elétricos.

O conjunto de baterias da Tesla foi concebido para durar mais do que o próprio veículo. Devido a isto, poucas baterias Tesla de consumo - mesmo as dos nossos Model S com quase nove anos de idade - foram desativadas até à data.

Assinala a Tesla no seu Impact Report 2020.

Mais do que isso, refere que as suas fábricas de baterias começaram a incorporar um "sistema interno de reciclagem em circuito fechado que garantirá que 100% das baterias da Tesla recebidas sejam recicladas e até 92% dos seus metais brutos reutilizados".

Tesla pretende um sistema de reciclagem seguro e rentável

No relatório, a Tesla confirma que a primeira fase da sua infraestrutura dedicada à reciclagem de baterias foi instalada na Gigafactory do Nevada, no quarto trimestre de 2020. Além disso, acrescenta que esta instalação aproxima a indústria dos veículos elétricos da reciclagem de baterias em escala.

Como fabricante do nosso programa de células internas, estamos melhor posicionados para reciclar os nossos produtos de forma eficiente para maximizar a recuperação do material chave da bateria.

Escreveu a Tesla, revelando que as próximas infraestruturas chegarão à Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Globalmente, a Tesla revela que o objetivo é desenvolver um processo de reciclagem seguro, de baixo custo, com altas taxas de recuperação e de baixo custo ambiental.

