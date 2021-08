COVID-19: Empresa portuguesa lança teste que usa inteligência artificial

As soluções para tentar controlar o SARS-COV-2, que leva à doença COVID-19 têm sido várias. Portugal também tem contribuído e, até mesmo, ao nível da vacinação, sendo que há uma empresa portuguesa a desenvolver uma solução por inalação.

Uma empresa de Oliveira de Frades vai lançar um teste para a COVID-19 que usa inteligência artificial.

Hilab, o teste à COVID-19 que usa inteligência artificial

Chama-se Pantest, é uma empresa de Oliveira de Frades e está em destaque porque vai lançar no mercado um dispositivo que permite fazer o diagnóstico à COVID-19 com recurso à inteligência artificial. A Pantest associou-se agora a uma empresa brasileira, a Hilab, com o objetivo de distribuir e fabricar os seus testes na Europa e a vendê-los sobretudo para farmácias e clínicas.

Segundo o comunicado da empresa, vão ser comercializados três testes de identificação do novo coronavírus, mas o objetivo passa também por vender exames de vitamina D, perfil lipídico, glicemia, influenza, sífilis, hemoglobina glicada e função renal, entre outros. Todos os materiais serão adaptados para o mercado português.

A empresa explica que o dispositivo funciona com base na inteligência artificial e na conetividade com a Internet para realizar exames. Após recolhido o material que será examinado, a amostra é colocada em contacto “com os reagentes dentro de uma pequena cápsula, que é depositada dentro do dispositivo”.

Posteriormente o dispositivo cria uma versão digital da amostra que é transmitida “via Internet” para um laboratório onde um sistema, com recurso a algoritmos de inteligência artificial, analisam a amostra e emite o resultado.

O resultado do teste chega via SMS, sendo também possível de consultar na app Hilab. Em Portugal, as amostras recolhidas através do dispositivo serão analisadas por uma equipa biomédica coordenada por Susana Almeida, investigadora do Instituto de Ciências Biomédicas Dr. Abel Salazar no Porto.