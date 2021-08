Tesla: Clientes redigiram carta a queixar-se do processo de entrega do novo Model S

Os clientes que encomendaram o novo Tesla Model S elaboraram uma carta, dirigida à fabricante, na qual pedem uma melhor comunicação em torno das entregas do modelo. Segundo os remetentes, as informações são bastante confusas.

Apesar de as encomendas terem começado muito antes, o evento de lançamento do Model S que aconteceu no dia 10 de junho ditou o (suposto) início das entregas.

Em janeiro, a Tesla parou de entregar o Model S, depois de introduzir uma nova versão do veículo, com um novo grupo motopropulsor e interior atualizado. A fabricante deveria ter iniciado as entregas da nova versão, contudo, estas viram-se várias vezes adiadas.

Apesar disso, a Tesla continuou a receber encomendas do Model S, tendo iniciado as entregas no dia 10 de junho, com um evento de lançamento. Para os habituais clientes da fabricante, os atrasos são já habituais e, por isso, não levantaram grandes problemas, na altura.

Todavia, segundo o Electrek, quando a Tesla começou as entregas, estabelecendo datas e atribuindo os Número de Identificação do Veíulo (em inglês, Vehicle Identification Number - VIN), os clientes começaram a tratar das questões de financiamento, da venda dos seus veículos atuais e de toda a logística que implica a aquisição de um novo carro, tendo em conta as datas estabelecidas pela Tesla.

Então, durante as últimas semanas, vários são os relatórios de clientes, recebidos pelo Electrek, que alegam estar presos num processo de entrega do novo Model S desorganizado.

Clientes da Tesla só querem melhoria da comunicação

De acordo com o Electrek, os clientes da Tesla que compraram a nova versão do Model S estão a ver as suas datas de entrega a alterar-se de forma aleatória. Em alguns casos, os clientes receberam o VIN dos seus novos carros – começando a tratar do seguro e financiamento – e, posteriormente, viram esse código retirado da página de seguimento da encomenda, sem qualquer explicação.

Já tive a experiência de ter datas de entrega estimadas que aparecem e desaparecem muitas vezes. A certa altura tive um VIN e depois este foi-me tirado também. Durante as últimas duas semanas, tive uma estimativa de agosto, mas esta semana também desapareceu.

Revelou um cliente de Nova Iorque, que efetuou a encomenda do Model S, em fevereiro.

Além do incómodo que associam a não receber as informações corretas, os clientes realçam que os conselheiros da Tesla, que os orientam durante o processo de compra, estão, muitas vezes, indisponíveis. Mais do que isso, na carta dirigida à Tesla, os clientes pedem, simplesmente, que a comunicação seja melhorada:

Não estamos a pedir outra coisa que não seja comunicação. Sentimos, como um grupo, que a experiência que recebemos antes de recebermos a entrega deve corresponder à sensação de alegria e prazer que sentimos depois de recebermos a entrega. Demos o título a esta "Carta de Apoio", porque esta é tanto para o apoio da Tesla, como para nós próprios. A Tesla não confia na publicidade tradicional e os seus maiores promotores são os clientes que serve. Estamos apenas a pedir uma comunicação normal, sólida e consistente.

