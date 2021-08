O Google Fotos é a solução que muitos usam para armazenar todas as suas fotografias, desde as mais recentes até às mais antigas. O armazenamento já não é ilimitado, mas ainda assim permite que sejam guardadas muitas memórias.

Para ajudar os utilizadores a visitar esses momentos especiais o Google Fotos já dava acesso às suas memórias. Agora foi ainda mais longe e coloca-as acessíveis diretamente no ecrã principal do Android. Para isso só precisam de usar este novo widget.

Os widgets garantem aos utilizadores dos smartphones acesso a informação de forma detalhada de algumas apps. Sem terem de as abrir, podem saber mais sobre toda a informação que está presente e que pode ser consultada na hora e sem limites.

Claro que para a utilização destes extras, as apps que lhes servem de base devem estar preparadas e com estes módulos. A Google abraçou esta área, tal como fez noutras das suas apps e o Fotos tem agora uma novidade importante. Há um widget para as memórias pronto a ser utilizado.

Para terem esse widget presente, só precisam de aceder à área onde estes estão guardados. Para ser mais simples, devem abrir esta área no ecrã onde vão querer aplicar o widget.

Para o colocarem em utilização só precisam de arrastar o widget do Google Fotos para o ecrã e posição pretendida. De imediato fica pronto a ser usado, mas requer que o utilizador escolha a conta associada que quer usar. Será a essa conta que as imagens apresentadas são recolhidas.

O Google Fotos vai apresentar as suas coleções neste espaço, alterando a imagem apresentada, sempre baseada na coleção. Ao verem uma memória do passado que querem visitar, só precisam de carregar na imagem e são transportados para o Google Fotos, onde podem ver as restantes.

Esta é novidade que vos vai transportar para o assado a qualquer momento. As imagens vão passar e mostrar ao utilizador recordações mais antigas, de datas próximas e de momentos-chave.