Depois de vários meses de espera, a Huawei apresentou finalmente o seu novo P50. Este é a sua mais recente proposta, ainda que tenha uma particularidade única e que não era esperada. Este smartphone não tem, por agora uma versão 5G.

Mesmo com uma justificação apresentada, a verdade é que era esperado que o P50 tivesse uma versão 5G. Esse momento poderá acontecer já no final do ano, quando surgir uma nova versão que estará a ser preparada.

Quando revelou o P50, a Huawei fez questão de revelar que o seu novo smartphone não iria ter uma versão 5G. Este iria ficar limitado a uma versão 4G, muito por culpa de todas as limitações a que a Huawei está sujeita, bem como por problemas no fornecimento de outros componentes.

Esta diferença não aprece incomodar a Huawei, que rapidamente justificou a escolha de apenas um modelo 4G. Com a qualidade das redes WiFi e com o que o 4G atualmente oferecem , esta combinação não traria nenhuma limitação para o P50.

A verdade é que há um novo rumor a circular e que parece reacender a esperança de surgir um modelo mais capaz. O conhecido leaker Digital Chat Station veio revelar que a Huawei estará a preparar um novo P50, desta vez com 5G e um SoC Kirin 9000 5G.

O modelo que vai receber esta versão é o P50 Pro 5G, que continuará a existir no modelo 4G, que será oferecido tanto com o SoC Snapdragon 888 como com o SoC Kirin 9000. Sabe-se também que não vai existir um P50 Pro 5G com o SoC Snapdragon 888.

O 5G P50 Pro pode não ver a luz do dia até o quarto trimestre deste ano, o que pode indicar que o futuro Huawei Mate 50 será invariavelmente atrasado. O leaker Digital Chat Station espera também que um P50 Pro+ 4G surja ainda até ao final do ano.

Estas são excelentes notícias para a Huawei e para todos os que esperam um smartphone 5G com o carimbo da linha P. O futuro P50 5G poderá ser um smartphone que mostrará como a marca consegue inovar e criar máquinas de excelência, mesmo com todas as limitações que lhe são impostas.