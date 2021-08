iPhone 13: Características que fugiram ao segredo da Apple

Estamos a poucas semanas do lançamento do iPhone 13 e mais algumas excitantes novidades Apple. Como sempre, a empresa de Cupertino tem grande dificuldade em manter o segredo das características dos futuros lançamentos. Então, estas são as novidades que já se conhecem.

As características agora elencadas resultam de "fugas de informação" ocorridas algures na cadeia de fornecedores e algumas pistas surgidas dentro do iOS 15.

Sabemos que a Apple não gosta que se revelem as novidades dos seus produtos antes do anúncio oficial. A empresa reclama que os rumores podem levar a erros de avaliação do produto, podem enganar os produtores de acessórios e prejudicar a própria Apple, que adora o elemento surpresa, como é natural.

No entanto, apesar da gigante californiana andar a ameaçar alguns leakers, há características do iPhone 13 que já fugiram ao controlo da empresa.

O que se sabe do novo iPhone 13?

A Apple está pronta para anunciar a série iPhone 13 daqui a um mês, mais coisa, menos coisa. Os iPhones de 2021 serão uma atualização moderada em relação à série iPhone 12. Haverá, sobretudo, um refinar do hardware e ligeiros ajustes, para tornar o provável iPhone mais vendido de sempre, o iPhone 12, num equipamento ainda melhor .

Antes do lançamento iminente dos novos iPhones, deixamos abaixo um resumo dos recursos confirmados do iPhone 13 com base em fugas de informação e rumores.

1. Ecrã ProMotion de 120Hz

Houve rumores de que a Apple iria adicionar um ecrã de 120Hz na série iPhone 12 no ano passado, mas isso não aconteceu. Este ano, no entanto, correm rumores de que a Apple incluirá um ecrã de alta taxa de atualização de 120Hz, pelo menos no modelo iPhone 13 Pro.

A Samsung irá alegadamente fornecer exclusivamente à Apple estes painéis de alta taxa de atualização.

Espera-se que os modelos regulares iPhone 13 e iPhone 13 mini continuem a utilizar um painel de 60Hz. Esta diferença também ajudará a Apple a distinguir ainda mais entre os modelos Pro e não-Pro do novo smartphone.

Com quase todos os smartphones de gama média a premium Android com uma alta taxa de atualização, a adição de um ecrã de 120Hz nos iPhones há muito que se fazia esperar. A maior taxa de atualização irá refinar ainda mais a experiência do utilizador e aumentar a suavidade da interface.

Os rumores também indicam que a Apple adicionou suporte ao modo Always-on Display (ecrã sempre ligado) em toda a série iPhone 13, semelhante à forma como a Apple o implementou no Apple Watch.

2. Design mais corpulento, baterias maiores

As séries iPhone 13 e iPhone 13 Pro serão mais corpulentas do que as suas antecessoras. Embora não se conheça claramente a profundidade do chassi, permitirá à Apple incluir baterias maiores e com mais energia nos próximos iPhones.

Uma fuga de informação sugere que o salto na capacidade da bateria será bastante visível, com o iPhone 13 Pro Max a apresentar uma enorme bateria de 4352mAh.

Para comparação, o iPhone 12 Pro Max apresenta uma bateria de 3687mAh. Da mesma forma, há rumores de que o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro apresentam uma bateria de 3095mAh contra uma de 2815mAh encontrada no iPhone 12 Pro.

O iPhone 13 mini também terá um incremento considerável na capacidade da bateria de 2406mAh, acima da célula 2227mAh encontrada no iPhone 12 mini.

Este salto considerável na capacidade da bateria deverá permitir que o iPhone série 13 dure visivelmente mais do que a série iPhone 12. A diferença deve ser especialmente visível nas redes 5G e quando os telefones são utilizados com mais empenho.

Para acompanhar as baterias maiores, também há rumores de que a Apple irá aumentar a velocidade de carregamento dos novos iPhones para 25W.

O MagSafe também vai ser melhorado no iPhone 13, com a utilização de ímanes mais fortes para oferecer uma ligação mais segura aos acessórios.

3. Notch menor

Não se espera que a série iPhone 13 venha com quaisquer alterações significativas no design. Para além do aumento da profundidade, não há rumores de que a Apple faça quaisquer outras alterações notáveis no design dos seus próximos iPhones.

Fotografias de modelos "de amostra" do iPhone 13 e imagens supostamente vazadas mostram que a colocação da câmara na parte de trás é diagonal, mas não há nada de mais relevante.

A Apple irá provavelmente oferecer o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro em novas cores para os ajudar a destacarem-se da série iPhone 12.

A maior alteração no design da série 13 do iPhone será um notch menor... eventualmente! Os modelos "de amostra" do iPhone 13 revelam quão menor o notch irá ficar em comparação com a série 12 do iPhone.

A empresa terá conseguido este ajuste recorrendo a sensores de identificação facial mais pequenos e empurrando a coluna do auscultador para a própria borda do ecrã.

Os utilizadores do iPhone há muito que querem um notch mais discreto, e a Apple vai finalmente dar-lhes isso com o novo smartphone de 2021.

4. Câmaras Maiores e Melhores

Os rumores sugerem que, este ano, a Apple irá utilizar sensores de câmara maiores em toda a série 13 do iPhone. Além disso, a empresa irá colocar em toda a linha sensores de estabilização de imagem, o que deverá ajudar a melhorar as fotos com pouca luz.

O sensor de estabilidade de imagem permitirá velocidades de obturação ligeiramente mais longas em tais cenários, ao suavizar eficazmente pequenos abanões.

Quanto ao maior sensor de câmara principal, não se sabe muito sobre o que aí virá. Um sensor maior deverá oferecer uma gama dinâmica melhor e ajudar a melhorar as fotografias com pouca luz.

O scanner LiDAR permanecerá exclusivo da série iPhone 13 Pro. Assim, todas as características associadas que esta tecnologia traz à experiência de utilização, como a maior velocidade de focagem automática em fotografias de baixa luminosidade, Retrato Noturno, entre outros mecanismos fotográficos, continuarão a estar exclusivamente disponíveis nos modelos mais caros.

O popular analista da atividade da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou que a câmara ultra-wide da série do iPhone 13 contará com uma lente f/1.8 mais larga com suporte de focagem automática.

5. Melhor desempenho, 5G mais rápido

A série iPhone 13 virá com o SoC A15 Bionic da Apple. Tal como todos os anos, o chip A15 deste ano deverá também estabelecer uma nova referência em termos de desempenho e eficiência.

A empresa de Cupertino deverá também concentrar-se em melhorar ainda mais o desempenho da Aprendizagem Automática e Inteligência Artificial, à medida que se tornam cada vez mais importantes.

A série iPhone 13 também apresentará um novo, mais rápido, e mais eficiente modem 5G da Qualcomm. Isto deverá ajudar os próximos iPhones a oferecer velocidades 5G mais rápidas enquanto consomem menos energia da bateria.

A Apple também planeia lançar a versão compatível mmWave 5G da série iPhone 13 em mais mercados. Não deverá apostar no mercado português por razões óbvias!

Espera-se o lançamento do iPhone 13 em setembro

A Apple atrasou o lançamento da série 12 do iPhone no ano passado devido às interrupções da cadeia de fornecimento causadas pela pandemia. Este ano, a empresa planeia manter o seu calendário habitual de lançamento dos novos iPhones e anunciá-los em setembro.

Contudo, uma vez que os casos COVID não estão completamente sob controlo, a Apple irá acolher um evento de lançamento virtual para a série 13 do iPhone, tal como tem acontecido desde o início da pandemia.