Samsung e LG já iniciaram a produção do ecrã de 120 Hz para o iPhone 13

Foi reportado que a Apple terá já dado indicações aos seus parceiros para iniciar o fabrico do iPhone 13. Segundo informações, a TSMC iniciou já produção do chip A15. Além desta, também a Samsung e LG estarão já a produzir os milhões de unidades solicitadas do novo ecrã.

Conforme temos acompanhado pelos rumores, este painel terá uma taxa de atualização de 120 Hz e vai equipar os iPhones Pro de 2021.

Samsung e LG já trabalham no ecrã do iPhone 13

Segundo informações da TheElec, a Samsung Display e LG Display iniciaram a produção de painéis OLED para o novo lançamento do iPhone da Apple no final deste ano. Assim, este início destaca-se por ser um voltar ao normal, dado que ano passado, o iPhone 12 começou um mês mais tarde, devido à pandemia.

A Samsung Display iniciou a produção para os painéis OLED a serem utilizados no iPhone 13 a meio deste mês. Já a LG Display começou na semana passada, segundo informações de pessoas “supostamente” envolvidas no ciclo de fornecimento. Isto é, a Samsung terá começado 10 dias mais cedo que a LG a produção.

Um dos pontos que levou também a Apple a iniciar a produção dos ecrãs foi o facto de ano passado a empresa ter encomendado menos que o necessário, dada a grande procura por este modelo. Em determinado momento, houve dificuldades na entrega do iPhone 12.

Assim, é provável que a Apple esteja a tentar evitar a mesma situação para o iPhone 13 ao assegurar componentes como os painéis OLED antecipadamente.

Poderão ser vendidos mais de 200 milhões de iPhone 13

Segundo a mesma fonte, a Samsung Display terá já em mãos uma encomenda de 80 milhões de unidades de painéis OLED para o novo iPhone. A LG Display estará a fabricar 30 milhões de unidades.

A Samsung é o único fornecedor de óxido policristalino de baixa temperatura (LTPO) transístor de película fina (TFT) OLED, que suporta uma taxa de atualização de 120Hz. A Apple planeia utilizar o LTOP TFT OLED para os dois modelos topos de gama, o iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. A LG irá fornecer silício policristalino de baixa temperatura (LTPS) painel OLED TFT para os dois modelos entrada de gama, isto é, o iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Como a Apple ainda está a vender muito bem o iPhone 12, a Samsung continua a fornecer milhões de ecrãs para este que, provavelmente, será o smartphone mais vendido na história. Assim, a empresa sul-coreana espera fornecer entre 120 milhões a 130 milhões de unidades de painéis OLED à Apple este ano. A LG espera fornecer até 50 milhões de unidades.

A empresa de estudos de mercado Omdia refere que pelas suas informações a Samsung Display produzirá 110 milhões de ecrã OLED para o iPhone este ano, enquanto que a LG Display deverá fabricar 50 milhões de unidades. A BOE espera fabricar 9 milhões de unidades, segundo a Omdia.

