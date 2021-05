TSMC inicia produção do chip A15 para equipar o iPhone 13

As máquinas já estão a produzir os componentes para o novo iPhone que deverá estar no mercado no próximo outono. Segundo algumas informações, conseguidas na cadeia de fornecimento, a TSMC já iniciou a produção em grande escala do novo SoC Apple, o A15, que irá equipar o iPhone 13.

Os cronogramas de produção parecem estar a normalizar, depois de um ano de pandemia que alterou completamente os ciclos de produção e entrega.

Já se fabrica o SoC A15 para o iPhone 13

Segundo o Digitimes, a TSMC iniciou a produção do chip A15, que irá alimentar a nova linha do iPhone. O cronograma de maio para a produção do A15 foi informado no início deste ano. O chip A15 usará o mesmo processo de fabrico do A14, com litografia de 5 nanómetros.

Aliás, os rumores e leaks dão conta que o iPhone 13 terá um design praticamente igual ao iPhone 12, haverá alguns ajustes no módulo de câmaras, derivado a melhoramentos que a empresa fará neste módulo.

Em termos da parte frontal do iPhone, como já tantas vezes se referiu, a Apple irá, supostamente, ter um notch menor graças a uma evolução do conjunto de tecnologias dedicadas ao Face ID. Em termos de modelos de telefones a disponibilizar, este serão os mesmos e com dimensões idênticas.

Então, sem surpresa deverá ser lançado o iPhone 13 “mini” de 5,4 polegadas, dois modelos de 6,1 polegadas e um modelo de 6,7 polegadas. Os modelos iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max devem apresentar ecrã de alta taxa de atualização de 120 Hz pela primeira vez num iPhone.

TSMC já desenvolve litografia de 2 nanómetros, mas vai demorar

Segundo as últimas notícias, a gigante taiwanesa TSMC já começou mesmo a preparar o desenvolvimento do processo de fabrico de 2 nanómetros. Estima-se que as primeiras unidades de produção desta litografia surjam em 2023.

Assim, não será ainda de esperar que os iPhone do próximo ano tenham já este salto tecnológico. Portanto, a Apple eventualmente irá apostar no SoC com litografia de 4 nanómetros para em 2022 dar ao iPhone um novo coração.

Ao contrário do que aconteceu no iPad, que na sua versão iPad Pro recebeu o Apple Silicon M1, no segmento do smartphone da empresa de Cupertino não se espera tal aposta.