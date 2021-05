Prozis Zenia: A almofada de massagem para os ombros…e não só

Procura um gadget para relaxamento muscular? O que acha de ter uma almofada de massagem para as mais diversas zonas do corpo que permita controlar o local e a pressão pretendida.

A nossa sugestão de hoje vai para a Zenia, a almofada da Prozis ideal para boas massagens.

A almofada Prozis Zenia permite ajudá-lo a descomprimir daqueles dias complicados de pressão ou de treinos difíceis. Esta é uma almofada de massagem direcionada para a zona dos ombros, mas que pode ser usada em várias partes do corpo. Os resultados de alguns minutos de uso são muito interessantes.

A massagem que este “gadget” proporciona é realmente muito boa, garantindo o melhor relaxamento. Além disso, é também bastante eficaz nas contraturas musculares.

Principais características

Calor Calmante (função disponível na própria almofada)

Confortável

Design ergonómico

Possibilidade de controlar a direção da massagem

Recuperação Muscular

Alivia o stress e a muscular

Aproveitem a nossa promoção para comprar a Prozis Zenia…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta com almofada Prozis Zenia um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também algumas ofertas.