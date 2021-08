Apesar de não estar no topo da lista de preferências, o Facebook Messenger ainda cativa muitos utilizadores. Está intrinsecamente ligado à maior rede social da Internet, como a ferramenta de comunicação desta rede.

Algo que os utilizadores muitas vezes questionam é como fazer algumas das mais simples configurações, em especial no que toca a alertas. Assim, para ajudar todos os utilizadores, hoje explicamos como podem mudar o som de alertas e novas mensagens no Messenger do Facebook.

Apesar de não ter muitas opções de personalização, o Messenger do Facebook dá aos utilizadores algumas opções interessantes. Falamos dos temas que tem presentes, mas principalmente da possibilidade de definirem um som de alerta para novas mensagens.

Sendo uma parte importante deste serviço, pretende garantir que o utilizador não perde nenhuma nova mensagem. Para isso, deve usar um som caraterístico e distinto de todos os outros que o smartphone já usa.

Para personalizar este componente quase essencial do Messenger do Facebook, o utilizador deve entrar no ecrã principal da app. Em seguida, deve carregar na sua foto de perfil, no topo esquerdo, onde vai encontram a opção Notificações e som.

É nesta área que vão poder configurar tudo o que está associado às notificações desta app. Podem configurar se querem pré-visualizar as novas mensagens, se vai vibrar e mostrar uma luz e outras. Podem também escolher o som a ser emitido, devendo escolher a opção Som de notificação.

De imediato vão ver a luz de sons de notificações que estão disponíveis no smartphone. A lista será tão grande quanto a oferta que estiver presente, devendo apenas escolher o som que querem usar. Podem a qualquer momento testar e ouvir o que estão a escolher para o Messenger do Facebook.

É desta forma simples de que podem configurar o Messenger e ter esta ferramenta de comunicação do Facebook mais adaptada ao utilizador. Ao mudar o som de alerta e de novas mensagens, o utilizador consegue imediatamente reconhecer quando o estão a contactar e a necessitar de dar uma resposta.