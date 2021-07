Apple está a exigir que os leakers dos seus produtos apresentem as fontes

Recentemente revelámos que a Apple teria enviado uma carta de advertência a um leaker chinês. O motivo prende-se com o facto de este ter ter divulgado informações do atual iPhone 12 antes da sua apresentação oficial.

Mas parece que a marca de Cupertino está a levar muito a sério a sua missão de ceifar as revelações antes do tempo vindas de fontes não oficiais. Neste sentido, a empresa de Tim Cook está a exigir que os leakers revelem as suas fontes.

Há pouco mais de um mês, fomos surpreendidos com a informação de que a Apple teria enviado uma carta de advertência ao leaker chinês “Kang” por este ter revelado detalhes sobre preços, cores e datas de lançamento do iPhone 12 antes do tempo.

O informador revelou que recebeu então uma carta da Apple a referir que as suas ações poderiam revelar informações com os concorrentes da empresa ou até enganar os consumidores sobre os equipamentos que ainda não foram lançados. A carta incluía também capturas de ecrã dos leaks partilhados na conta Weibo de “Kang”.

Apple quer que leakers revelem as suas fontes

A Apple ainda não desistiu de fazer frente a quem revela dados não oficiais sobre os seus equipamentos antes da apresentação dos mesmos. Desta forma, um outro utilizador chinês recebeu uma carta da empresa de Tim Cook para que suspenda as publicações de protótipos do iPhone à venda nas redes sociais locais.

De acordo com os pormenores, a empresa enviou a seguinte carta através dos representantes legais da China Fanga Partners:

Divulgou sem autorização uma grande quantidade de informações relacionadas com produtos não lançados e rumores da Apple, o que constituiu uma violação deliberada dos segredos comerciais da Apple. Através de uma investigação, a Apple obteve evidências relevantes sobre a divulgação não autorizada de produtos inéditos e rumores da Apple. A sua violação intencional é especificamente manifestada como: publicação de informações não publicadas sobre os novos produtos da Apple por meio de plataformas sociais, incluindo mas apenas quanto ao design e desempenho desses novos produtos.

Para além disso, na carta a empresa dá ao leaker um prazo de 14 dias para responder e ainda exige que este revele as fontes que lhe forneceram as informações. Neste caso em concreto, os protótipos dos iPhones revelados.

Ainda são escassos os pormenores desta iniciativa, não havendo detalhes sobre o que a Apple fará caso passem esses 14 dias. Contudo, parece que esta atitude já está a provocar algumas mudanças. Isto porque algumas fontes indicam mesmo que cada vez são mais escassos os leaks relativos aos produtos Apple.