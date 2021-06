Apple terá enviado uma carta de advertência a um leaker chinês

Atualmente já se tornou quase um clássico termos notícias, detalhes e imagens reveladas online de equipamentos que ainda não foram anunciados ou lançados oficialmente.

No entanto, o leaker chinês “Kang” terá recebido recentemente uma carta a mando da própria Apple onde o alerta sobre as divulgações que utilizador fez.

Os leaks são formas fáceis de termos acesso a vários detalhes acerca de determinados produtos. Sobretudo daqueles que são mais esperados pelos consumidores. Estes dados normalmente são revelados em imagens de baixa qualidade dos produtos ou pela revelação de algumas especificações.

Muitos utilizadores defendem mesmo que os leaks são promovidos estrategicamente pelas marcas, como forma de espicaçar a curiosidade e o interesse do mercado. No entanto parece que há empresas que repudiam esta prática.

Apple envia carta de advertência a leaker chinês

Tal como temos observado, as revelações antecipadas de possíveis detalhes sobre o próximo iPhone 13 já tomaram conta da Internet. E mesmo que a Apple se esforce para combater esta situação, parece ser difícil estagnar os leaks.

No entanto, agora a marca da maçã adotou uma nova estratégia que se resume ao envio de cartas de advertência. Tal aconteceu ao leaker chinês “Kang” que diz ter recebido um aviso por parte da empresa de Cupertino.

“Kang” é um leaker conhecido como fonte altamente confiável, e agora partilhou na sua conta da rede social Weibo aquilo que lhe aconteceu. Antes do anúncio do atual iPhone 12, o leaker divulgou detalhes sobre os quatro diferentes modelos, onde revelou os preços, cores e datas previstas do lançamento.

Mas agora, “Kang” diz ter recebido uma carta de um escritório de advogados a referir que as suas ações poderiam partilhar informações com os concorrentes da Apple ou até enganar os consumidores sobre os equipamentos que ainda não foram lançados. A carta inclui ainda capturas de ecrã da conta Weibo do leaker, mostrando as suas publicações e revelações, como por exemplo onde ele descreve alguns problemas que teve com os produtos da Apple.

Leaker diz que não assinou um acordo de confidencialidade com a Apple

Em sua defesa, “Kang” diz que nunca assinou um acordo NDA (Acordo de Não-Divulgação) e que não partilhou imagens não divulgadas nem lucrou com estas informações.

O leaker ocupa atualmente o primeiro lugar na tabela do AppleTrack, plataforma que compara a confiabilidade das informações de vários informadores. Segundo a classificação, “Kang” tem uma pontuação de 97,1% de precisão. O mesmo site também indica que outros leakers receberam mensagens semelhantes às do informador chinês.

Para já a Apple não respondeu aos pedidos de esclarecimento. E “Kang” adianta que vai deixar de publicar dados sobre equipamentos futuros.

