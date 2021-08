Afinal o Spotify vai suportar o AirPlay 2 na sua app para o iOS

Desde que lançou o AirPlay 2, em 2018 e com o iOS 11.4, que a Apple tenta que os programadores e outros fabricantes adotem o suporte nas suas propostas. Este tem sido um trabalho que está longe de estar terminado, mas que mostra estar a ser realizado.

Sendo o serviço de streaming de música mais usado na Internet, esperava-se que o Spotify abordasse esta tecnologia na sua app para iOS. Esta iria depois abrir a porta a todos os dispositivos Apple e aumentar ainda mais a sua utilização. A verdade é que tudo apontava que isso não fosse acontecer.

Esperava-se há muito tempo que o Spotify adotasse o AirPlay 2 a sua proposta para o iOS. Esta é quase obrigatório, para os utilizadores poderem retirar o máximo desta união entre o maior serviço de streaming da Internet e o sistema da Apple.

Tudo apontava para que fosse algo que o serviço de streaming implementasse a curto prazo, mas a verdade é que as novidades lançadas apontava outro caminho. A aparente confirmação surgiu no final da passada semana, com afirmações de um responsável da empresa a comentar o tema.

As suas palavras revelaram que este seria um projeto que será abordado mais tarde e que por agora seria colocado em pausa. A verdade, e do que o Spotify revelou agora, é que estas afirmações não estavam corretas e que não transmitem os planos da empresa.

Numa publicação feita no fórum do Spotify, a empresa mostrou que continua apostada em trazer o AirPlay 2 para as suas propostas. Contraria assim a informação anterior e que dava como certo que o AirPlay 2 não seria uma aposta do serviço.

O Spotify também não apontou nenhuma data concreta para a chegada do AirPlay 2 ao iOS, mas pede aos utilizadores da plataforma para apresentarem as suas ideias. O serviço prometeu ainda que vai lançar informações de forma constante, assim estas surjam.

Apesar da informação inicialmente avançada, era de esperar que o Spotify tomasse uma abordagem mais direta ao AirPlay 2 da Apple em breve. As opiniões dos utilizadores do serviço mostravam que esta era necessária e até esperada por muitos. Assim, tudo volta à sua forma original, com esta novidade a ser esperada.