iOS: Spotify abandonou planos para a sua app suportar AirPlay 2

Apple introduziu o AirPlay 2 em 2018 com iOS 11.4. A tecnologia introduziu a reprodução de música nas colunas estéreo e em várias divisões e aprimorou os controlos de reprodução no iOS. No entanto, o Spotify ainda não adicionou suporte para AirPlay 2.

Agora, a empresa confirmou que o Spotify para iPhone não oferecerá suporte para AirPlay 2 no “futuro previsível”.

Spotify para desenvolvimento do AirPlay 2

Num fórum de discussão online, o representante do Spotify disse que o serviço de streaming de música estava a trabalhar para trazer o AirPlay 2 para o Spotify. Contudo, a empresa pausou os esforços “por enquanto” devido a “problemas de compatibilidade do driver de áudio”.

A empresa vê isso como um “projeto maior que não seremos capazes de concluir num futuro próximo”. O funcionário não divulgou mais informações sobre os problemas ou uma possível linha temporal.

A empresa sueca de streaming de música trabalha noutros projetos. A empresa está a testar uma nova modalidade suportada por anúncios que custa apenas 0,99 dólares por mês, o Spotify Plus.

Empresa de Streaming de música não irá perder terreno?

A empresa também tem trabalhado para trazer novos recursos para a sua nova plataforma para conversar apenas com recurso ao áudio, o Greenroom.

Sem suporte para AirPlay 2 no Spotify o utilizador Apple fica a perder, apesar da empresa ter o seu próprio recurso 'Connect'. Esta tecnologia permite aos utilizadores transmitir as suas músicas diretamente para as colunas inteligentes do Spotify.

No entanto, sem a tecnologia de transmissão da empresa de Cupertinoe no seu ecossistema, o Apple Music começa a ganhar terreno em termos de funcionalidades e oferta.

Leia também: