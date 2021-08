E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da nova tecnologia Thunderbolt 5, do Google Pixel 6, analisámos o Asus ZenBook 14 UX435, o Blackview A100, e muito mais.

Os computadores com a funcionalidade Thunderbolt 4 começaram a ser vendidos no ano passado, mas, de acordo com informações recentes a Intel já está a trabalhar no Thunderbolt 5.

Segundo rumores, o padrão de comunicações da próxima geração pode suportar velocidades de dados de até 80 Gbps, mantendo o conector USB-C.

Em período de novidades para a segunda metade do ano, a Blackview acaba de anunciar um novo conjunto de produtos. Para todos os que têm uma profissão de maior risco físico, para os mais distraídos ou para quem gosta de grandes aventuras na natureza, a empresa apresenta o novo rugged phone BL5000, um smartphone robusto 5G, com preço a rondar os 250 €. Já os earbuds anunciados, são ideais para qualquer pessoa. Os AirBuds 5 Pro têm cancelamento ativo de ruído até 35dB e redução de ruído para chamadas mais limpas.

Ambos os produtos já podem ser adquiridos com preço promocional de lançamento. Venha conhecer melhor estas propostas.

Não sendo uma fabricante dedicada às massas, a Google tem uma oferta muito interessante de smartphones. A linha Pixel mostra o que de mais recente a marca tem preparado para o mercado, ao mesmo tempo que explora o Android ao máximo.

Com o Android 12 quase pronto, era hora da Google mostrar as suas propostas para este ano. Assim, e de forma antecipada, surgiram agora os Pixel 6 e Pixel 6 Pro, as mais recentes propostas da Google para o mercado dos smartphones.

Os computadores portáteis evoluíram nos últimos anos em vários aspetos. Uma das presenças atuais são os ecrãs colocados na área reserva ao teclado e touchpad. Alguns servem mesmo como segundo ecrã e outros como uma extensão para acesso rápido a pequenas funcionalidades. O ASUS ZenBook 14 é uma união destes dois conceitos. O touchpad recebe um pequeno ecrã que, além do acesso a funcionalidades rápidas, ainda pode ser uma extensão do ecrã principal, trazendo maior produtividade.

Venha conhecer um pouco melhor todo o funcionamento o ScreenPad do ASUS ZenBook 14 e ainda mais alguns pormenores deste computador portátil.

A realme, tal como prometido, apresentou hoje ao mercado a sua tecnologia de carregamento magnético sem fios. O seu lançamento é feito com inspiração no MagSafe da Apple, mas vai um pouco mais além em termos de velocidade de carregamento e também de acessórios disponíveis.

Venha conhecer todos os pormenores do realme MagDart.

A AMD tem dado mais do que provas de que é uma das melhores empresas no setor de hardware. Apesar de ainda não liderar ao nível global, a fabricante norte-americana já mostrou vários trunfos, através do lançamento de novos e potentes produtos.

Neste sentido, agora a empresa de Lisa Su anunciou as suas placas gráficas Radeon PRO W6000X para os Mac Pro da Apple.

A Nvidia e a AMD são as duas grandes fabricantes de chips gráficos. Mas é claro o domínio da primeira, especialmente depois dos últimos modelos lançados.

E de acordo com os recentes resultados, há mais equipamentos com Steam equipados com a gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 do que todos os modelos da linha Radeon RX 6000 da AMD.

Tal como outras fabricantes, nomeadamente a Samsung, Huawei e mais recentemente a Apple, também a OPPO estará a desenvolver a sua solução de software para poder utilizar o smartphone e passar para outro dispositivo com facilidade para continuar a trabalhar, aumentando a produtividade.

As evidências começaram a surgir e deverão ser apresentadas já na próxima versão do seu sistema operativo ColorOS.

A Xiaomi está pronta para lançar o seu primeiro smartphone com câmara por baixo do ecrã. Mais que isso, será o relançamento da linha Mi MIX. O tão esperado e especulado Mi MIX 4 será lançado a 10 de agosto e já foram partilhadas oficialmente as primeiras imagens que revelam um pouco daquilo está a chegar.

Venha conhecer mais.

A escolha de um smartphone com um preço a rondar os 200 € não é simples. Existem muitas opções, sendo que muitas delas têm especificações e um desempenho abaixo do esperado. O smartphone Blackview A100 surge, no entanto, como uma opção equilibrada dentro desta gama, que tivemos a oportunidade de testar nas últimas semanas.

Venha conhecer todos os pormenores do Blackview A100.

Uma das grandes novidades da semana foi a apresentação pela Google dos novos Pixel 6 e 6 Pro. Estes vão ser os novos smartphones da gigante das pesquisas, revelando todos os desenvolvimentos que a empresa fez ao longo do último ano.

A grande novidade parece ser o seu novo SoC, chamado de Google Tensor, que a empresa terá desenvolvido. Não se sabe ainda muito sobre esta proposta, mas tudo aponta agora para uma realidade. Afinal o Google Tensor poderá ser uma versão alterada do Exynos da Samsung.

É verdade que a autonomia dos smartphones tem vindo a melhor, mas nada melhor que ter sempre uma "bateria extra" por perto. Nesse sentido, as powerbank são sem dúvida a melhor opção, e quanto mais capacidade melhor.

A Xiaomi lançou recentemente a Mi HyperSonic que é considerada a powerbank mais potente do mercado.

Portugal volta a ser notícia na área da exploração espacial. Investigadores do IA/U.Porto descobriram recentemente um exoplaneta com metade da massa de Vénus.

A descoberta foi realizada através do espectrógrafo ESPRESSO e pode representar um passo importante na busca de vida em planetas do tamanho da Terra fora do Sistema Solar.