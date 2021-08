Há mais gráficas Nvidia RTX 3090 com a Steam do que todas as AMD Radeon RX 6000

A Nvidia e a AMD são as duas grandes fabricantes de chips gráficos. Mas é claro o domínio da primeira, especialmente depois dos últimos modelos lançados.

E de acordo com os recentes resultados, há mais equipamentos com Steam equipados com a gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 do que todos os modelos da linha Radeon RX 6000 da AMD.

A Steam lança todos os meses os resultados das características dos equipamentos usados pelos seus utilizadores. Nesse sentido, recentemente revelámos que 1% desses utilizadores conta com o sistema operativo Linux a executar nas suas máquinas.

Mas normalmente os resultados mais procurados nos inquéritos da plataforma de jogos, referem-se às placas gráficas que a executam. E, sobre isso, este mês mostrou um dado bastante curioso.

Nvidia RTX 3090 está em mais PCs com Steam do que as RX 6000 da AMD

Segundo os recentes resultados do Hardware Survey Steam, um em cada 14 computadores é equipado com algumas placa gráfica AMD baseada na microarquitetura RDNA 2, ou seja, as Radeon RX 6000. No entanto todos os restantes 13 computadores usam alguma GPU da linha GeForce RTX 30, a qual conquista uma participação de 93,4%.

Mas um dos dados mais curiosos é que há mais PCs com a Steam instalada equipados com a gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 do que com toda a linha Radeon RX 6000 da Nvidia. A poderosa GPU da Nvidia conta com uma participação de 0,37% enquanto que toda a gama RX 6000 da rival tem uma quota de 0,34%.

Numa análise mais detalhada, a RTX 3070 é a gráfica da linha da Nvidia mais usada para a Steam, com 1,53%. Segue-se a RTX 3080 que detém 0,85%, a RTX 3060 com 0,64% e por fim a RTX 3060 Ti com 0,41%.

Já do lado da AMD, a RX 6700 XT lidera com 0,11%, seguindo-se a RX 6800 XT com 0,10%. Por sua vez, a RX 6900 XT conta com uma participação de 0,08%, ao passo que a RX 6800 tem 0,05%.

A Nvidia Radeon RTX 3090 é o modelo mais potente da fabricante. Como tal, e com a escassez de chips, os preços desta GPU dispararam para valores muito altos.

Que placa gráfica usa para a Steam?