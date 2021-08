ASUS ZenBook 14 UX435 – ScreenPad oferece mais produtividade?

Os computadores portáteis evoluíram nos últimos anos em vários aspetos. Uma das presenças atuais são os ecrãs colocados na área reserva ao teclado e touchpad. Alguns servem mesmo como segundo ecrã e outros como uma extensão para acesso rápido a pequenas funcionalidades. O ASUS ZenBook 14 é uma união destes dois conceitos. O touchpad recebe um pequeno ecrã que, além do acesso a funcionalidades rápidas, ainda pode ser uma extensão do ecrã principal, trazendo maior produtividade.

Venha conhecer um pouco melhor todo o funcionamento o ScreenPad do ASUS ZenBook 14 e ainda mais alguns pormenores deste computador portátil.

O computador portátil ASUS ZenBook 14 é uma das opções da marca com ScreenPad integrado. O objetivo é dar ao utilizador um painel adicional proporcionando uma maior produtividade.

Mas além deste painel integrado na área do touchpad, este é um computador com um desempenho adequado à gama onde se insere, com processador Intel Core i7 de 11ª geração, gráficos NVIDIA GeForce MX450 e ainda um design elegante e bastante leve.

Especificações gerais do ASUS ZenBook 14 UX435

O ASUS ZenBook 14 UX435 vem com o sistema operativo Windows 10 Pro integrado (ou Home) e tem duas versões disponíveis de processador. Uma das versões integra o processador Intel Core i5 1135G7, 2.4 GHz, e a versão a que tivemos acesso vinha com um processador Intel Core i7 1165G7, 2.8 GHz. Um tem gráficos Intel Iris Xᵉ e o outro NVIDIA GeForce MX450, respetivamente.

O ecrã do computador é tátil e de 14 polegadas, com resolução fullHD (1920 x 1080 píxeis) com proporção de 16:9. Trata-se de um painel IPS, com retroiluminação LED e 300nits. O ecrã ocupa 92% do painel onde está integrado. Já o ScreenPad 2.0 tem painel IPS e uma resolução FullHD+ (2160 x 1080 píxeis).

Relativamente à memória RAM temos um modelo de 8 GB e outro de 16 GB. Para armazenamento interno integra um SSD de 1TB.

O computador ASUS ZenBook 14 vem com uma câmara HD com função IR para suportar o Windows Hello, e o sistema de áudio tem a qualidade premium harman/kardon. Tem Wi-Fi 6(802.11ax) e Bluetooth 5.0 (dual-band) e a bateria é de três células de 63Wh. O carregamento é feito via ligação USB Tipo-C.

Além do Windows 10, há a destacar os softwares disponíveis MaAfee, MyASUS e ScreenXpert.

Construção e Design

O ASUS ZenBook 14 destaca-se pela sua elegância e pelo seu peso reduzido, de apenas 1,29kg. As dimensões são de 31,90 x 19,90 x 1,69 ~ 1,69 cm. Está disponível na cor cinza pinho, com um efeito visual circular na tampa. A estrutura é ainda ergonómica para uma escrita mais confortável.

Do lado esquerdo tem portas HDMI 2.0 e duas Thunderbolt 4 USB-C. Do lado direito, inclui porta para cartão microSD, ficha de áudio de 3,5mm e porta USB 3.2 (tipo-A).

O teclado é do tipo chiclete retroiluminado, com teclas 1,4mm. O touchpad posicionado logo abaixo, partilha as funções com o ScreenPad.

ScreenPad 2.0: Um Touchpad inteligente

O ScreenPad tem como objetivo amplificar a experiência tradicional dos portáteis. Assim, ao touchpad tradicional, é adicionado um ecrã tátil secundário interativo, com o objetivo de melhorar a produtividade do utilizador e ainda de oferecer mais funcionalidades.

Basicamente, permite gerir tarefas e criar fluxos de trabalho multitarefa ininterruptos de uma forma simplificada. Dispõe depois de um conjunto de aplicações úteis para aumento de produtividade, incluindo:

Chamadas Telefónicas

Grupo de Tarefas

Escrita manual

Controlos rápidos

Teclado numérico

Navegador de apps

O ecrã poderá ainda funcionar, facilmente, como um ecrã secundário, sem qualquer restrição... ou melhor, a restrição será apenas o tamanho dos conteúdos apresentados. No entanto, apps como Evernote, Spotify, calendário, meteorologia, entre muitas outras, estão desenhadas de forma otimizada para este ecrã.

No vídeo seguinte poderá ver exatamente de que forma poderá interagir com este ScreenPad.

Desempenho e autonomia

Relativamente à execução de tarefas, deste o mais simples navegar na Web, escrever textos no Word, utilizar e editar folhas de cálculo no Excel, até algo mais exigente como edição de imagem e vídeo, o computador teve sempre um comportamento de grande desempenho.

De facto, a utilização das funcionalidades do ScreenPad poderão ter impacto na produtividade. Mas não será à primeira utilização. As funcionalidades requerem habituação e ajustes para cada utilizador.

Em termos de qualidade de som, o ASUS ZenBook 14 tem certificado harman/kardon o que garante uma excelente qualidade e som envolvente. A qualidade das chamadas é também melhorada graças ao sistema de redução de ruído, captando, portanto, um som mais limpo durante videochamadas, por exemplo.

A autonomia do computador varia entre as 8 e as 10 horas, pelo que será assim garantido um dia inteiro de utilização sem preocupações com a bateria.

O Pplware agradece à ASUS a cedência do computador ASUS ZenBook 14 UX435 para teste.