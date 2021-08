realme Flash surge em vídeo a carregar através do sistema magnético, MagDart

Está reservado para amanhã, o lançamento de vários produtos da Realme, onde o MagDart será a peça central. A tecnologia de carregamento magnético dará lugar à apresentação de 7 produtos distintos, sendo o smartphone realme Flash já uma das grandes confirmações.

O novo smartphone já foi mostrado nalguns teasers da empresa e agora surgiu num vídeo no YouTube a carregar através do novo carregador magnético MagDart.

Inspirada no MagSafe da Apple, a Realme prepara-se para lançar o primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios. Além do smartphone, serão lançados pelos menos mais 6 produtos à volta da tecnologia MagDart, nomeadamente dois carregadores.

realme Flash surge em vídeo a carregar via MagDart

Agora, a um dia do grande anúncio, o site XDA Developers revelou um vídeo onde é feito um pequeno teste de 3 minutos ao realme Flash e ao carregador MagDart.

No teste podemos ver o smartphone já pré-anunciado a ser colocado sob a base de carregamento magnética, onde também é visível a inscrição MagDart.

Ao lado, outro smartphone igual, é colocado a cronometrar o tempo. O teste é muito curto e mostra o smartphone a carregar durante apenas 3 minutos. Neste tempo é possível ver o smartphone a carregar dos 18% aos 26%. É impossível estimar o tempo de carregamento completo com base nestes 3 minutos, no entanto, é previsível que dos 0 aos 100% seja possível chegar em menos de uma hora.

Segundo rumores anteriores, é possível que a tecnologia MagDart seja integrada nesta fase num carregador de 15W e noutro de 66W. Na imagem seguinte, veem-se os pormenores do que serão as condições de carregamento, pelo que se estima que o carregador deva ter uma potência de 50W. Teremos que esperar pelo lançamento, para perceber exatamente o que foi preparado.

Há ainda outra certeza quanto ao MagDart. Segundo foi partilhado pela marca, esta tecnologia será 440% mais rápida que a tecnologia de carregamento sem fios magnética já existente no mercado, a MagSafe da Apple.

O evento irá decorrer amanhã, com o lançamento de todas as novidades. Junte-se a nós para conhecer o MagDart e os gadgets à sua volta.