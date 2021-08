OPPO estará a preparar colaboração multidispositivo para ColorOS 12

Tal como outras fabricantes, nomeadamente a Samsung, Huawei e mais recentemente a Apple, também a OPPO estará a desenvolver a sua solução de software para poder utilizar o smartphone e passar para outro dispositivo com facilidade para continuar a trabalhar, aumentando a produtividade.

As evidências começaram a surgir e deverão ser apresentadas já na próxima versão do seu sistema operativo ColorOS.

Samsung DeX, Colaboração Multidispositivo, MIUI+ e O Seu Telemóvel, são alguns dos exemplos de software dedicado à ligação entre o smartphone e outros dispositivos, nomeadamente computadores. Nestes casos temos à frente, respetivamente, a Samsung, Huawei, Xiaomi e Microsoft.

Desta forma, a produtividade dos utilizadores é elevada a um outro nível, uma vez que podem espelhar funcionalidades do smartphone para o outro dispositivo, ou complementar as funcionalidades.

ColorOS 12 da OPPO com colaboração multidispositivo

Agora começam a surgir informações de que a OPPO estará a desenvolver algo semelhante que virá integrado na nova atualização à sua interface de utilizador ColorOS 12.

Em breve, deveremos ver a empresa a lançar novos dispositivos, como tablets e computadores portáteis, seguindo o percurso da concorrência. Assim, fará todo o sentido vermos a chegada desta novidade.

Da tradução direta (via Google Tradutor) de chinês para português podemos ver que a funcionalidade terá o nome de "Interligação entre ecrãs". Não se espera que seja algo diferente do que, por exemplo, a Huawei oferece com a sua "Colaboração multidispositivo".

A ColorOS 12 deverá ser lançada nos próximos meses, sendo baseada no Android 12. A nova funcionalidade poderá não chegar numa fase inicial nem para todos os mercados.

Com a queda da Honor e da Huawei no mercado dos smartphone e com o crescimento exponencial das empresas do grupo BBK Electronics, como a OnePlus, OPPO e realme, é de extrema relevância que estas se aproximem daquilo que o mercado já oferece, para que continuem a marcar passo na corrida. Esta novidade parece ser apenas mais um dos grandes passos.

Além disso, tal novidade, a ser certa para a ColorOS não deverá tardar em chegar às outras marcas do grupo citadas uma vez que o trabalho de ambas segue as mesmas linhas orientadoras, como temos visto ao longo dos anos.

