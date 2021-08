Como complementos ao que usamos no dia a dia, os smartwatches devem ser rápidos e ágeis a dar a informação aos utilizadores. Não sendo um espelho dos smartphones, devem conseguir dar ao utilizador acesso às notificações e a outros alertas.

No caso do Wear OS, o sistema operativo da Google, existem pequenas alterações que podem ser feitas para o tornar mais rápido. São simples de aplicar e dão ao utilizador e ao smartwatch uma vida completamente nova.

Com recursos naturalmente mais limitados, os smartwatches tendem a ser dispositivos com recursos que devem ser geridos de forma mais rígida. Os utilizadores devem controlar de forma mais cuidada o desempenho destes e garantir que estão com mais recursos.

Ativar as opções de programador no Wear OS

O primeiro passo para conseguir ter o Wear OS com melhor desempenho e até mais rápido, passa por ativar as conhecidas opções de programador.

Estas abrem a porta a opções normalmente limitadas e restritas, mas que têm um bom impacto no smartwatch.

Comecem por abrir as Definições e depois a opção Sistema, no final. Aqui dentro, também no final, têm a opção Acerca de, que devem abrir. Nesta área procurem agora a entrada Número de compilação e carreguem nela 7 vezes seguidas.

No final vão ver a mensagem a indicar que as opções de programador estão ativas.

Mudar as opções para ter um smartwatch mais rápido

Agora que as opções de programador estão acessíveis, no final das Definições, devem aceder-lhes para poderem alterar as opções que vão tornar o smartwatch mais rápido.

Estas são apenas 3 e devem ser colocadas com o valor Animação desativada.

Encontrem então as opções abaixo, que devem estar com o valor Escala de animação 1x e passem a ter o valor acima, que as desativa. Estas são: Escala de animação da janela, Escala de animação de transições e Escala de duração da animação.

Desse momento em diante, o smartwatch deverá ficar mais rápido e ser mais expedito a dar a informação ao utilizador. É uma mudança que era já conhecida do Android e que pode também ser aplicada no Wear OS da Google, com vantagens óbvias.