Em período de novidades para a segunda metade do ano, a Blackview acaba de anunciar um novo conjunto de produtos. Para todos os que têm uma profissão de maior risco físico, para os mais distraídos ou para quem gosta de grandes aventuras na natureza, a empresa apresenta o novo rugged phone BL5000, um smartphone robusto 5G, com preço a rondar os 250 €. Já os earbuds anunciados, são ideais para qualquer pessoa. Os AirBuds 5 Pro têm cancelamento ativo de ruído até 35dB e redução de ruído para chamadas mais limpas.

Ambos os produtos já podem ser adquiridos com preço promocional de lançamento. Venha conhecer melhor estas propostas.

Blackview BL5000, um rugged phone a pensar nos gamers

O Blackview BL5000 é um smartphone da categoria dos rugged phones, ou seja, smartphones robustos, uma vez que apresenta os certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, que garantem resistência a água, poeiras, jatos de água, embates e grandes variações de temperatura.

O smartphone além do design robusto, ainda foi desenhado a pensar no universo gaming com luzes LED características e uma ficha USB colocada numa posição diferente (em L), para ser confortável a sua utilização na horizontal durante o carregamento.

O processador que o equipa é um Dimensity 700 da MediaTek (5G), tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Além disso, oferece um modo gaming e o sistema operativo é o Android 11 com interface de utilizador Doke OS 2.1.

A bateria tem 4980 mAh e inclui um modo de poupança avançado. O carregamento é feito de forma rápida a 30W. O ecrã é de 6,36" 1080 x 2300 FHD+.

Quanto às câmaras, tem um principal de 12 MP e uma ultra grande angular de 16 MP. A câmara frontal é também de 16 MP. Tem depois NFC, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 e sensor de impressões digitais e os outros sensores mais comuns.

Blackview BL5000

Os earbuds AirBuds 5 Pro

Com cancelamento ativo de ruído, capaz de eliminar sons até 35dB, os AirBuds 5 Pro são a mais recente aposta da marca no segmento de áudio. Além do ANC, ainda têm redução de ruído para chamadas mais limpas.

O produto destaca-se ainda pela autonomia que pode variar entre as 20 e as 25 horas (dependendo da utilização ou não de cancelamento de ruído). A Blackview refere ainda que os AirBuds 5 Pro com apenas 5 minutos de carga serão capazes de proporcionar até 3 horas de utilização. A caixa permite ainda carregamento sem fios.

Bem equipados com sensor de proximidade, permitindo pausa a reprodução multimédia sempre que saem do ouvido e ainda têm Bluetooth 5.0 e resistência à água, com certificado IPX7.

Os earbuds têm um design simples que nos remete para a proposta da Apple e incluem 5 tamanhos de borrachas para um ajuste perfeito ao ouvido.

O preço dos earbuds é atualmente de 49,99 €, em fase de pré-venda.

Blackview AirBuds 5 Pro