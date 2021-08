Maioria considera que a Steam Deck é “uma boa aposta” da Valve

O anúncio da consola Steam Deck da Valve foi uma boa surpresa para o mercado gaming. O equipamento promete grandes experiências aos jogadores, sendo capaz de executar todos os jogos em teste, nomeadamente os mais recentes.

Depois de muito termos falado sobre esta consola, quisemos agora saber a opinião dos nossos leitores sobre a Steam Deck. E a maioria considera que se trata de uma boa aposta, dentro daquilo que já existe. Vamos conhecer todos os resultados.

Qual a vossa opinião sobre a nova consola Steam Deck da Valve?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.225 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que a maioria dos leitores, com 47% das votações, consideram que a Steam Deck parece uma boa aposta, dentro do que já existe (575 votos).

Por sua vez, 33% responderam que esta consola é "mais do mesmo... não sei se vai conseguir competir com a concorrência" (406 votos). Já 20% dos leitores que participaram consideram que a Steam Deck é "um espetáculo! Uma fantástica consola!" (244 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual a sua opinião sobre a Steam Deck, a nova consola da Valve.

Uma poderosa consola

Recordamos que a Steam Deck vai conseguir executar grandes títulos AAA através de uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD. A consola contará com 16 GB de memória RAM LPDDR5 e estará disponível em três versões diferentes. A mais simples terá 64GB eMMC (PCIe Gen 2) por 419€; outra de 256 GB SSD NVMe (PCIe Gen 3) por 549€; e 512 GB SSD NVMe de alta velocidade (PCIe Gen 3) por 679€. No entanto, todos os modelos contam com um slot para microSD de alta velocidade.

Segundo a Valve, a consola Steam Deck foi criada para longos períodos de jogo. Vai trazer uma bateria de 40 Whr (Watt por hora), o que garante ao jogador uma experiência de jogo de 2 a 8 horas, de acordo com as informações da Valve.

A consola pode ser levada para qualquer lado e basta apenas ligar, entrar e jogar. Possivelmente a consola da Valve pode tornar-se num concorrente direto da Nintendo Switch.

As primeiras unidades da Steam Deck vão chegar ao mercado a partir do mês de dezembro e as primeiras regiões a recebê-la são os Estados Unidos, Canadá, Europa e Reino Unido. Por sua vez, outras regiões apenas vão poder ter este equipamento em 2022. Contudo, com a quantidade de pedidos, a Valve já indicou que só no próximo ano os restantes modelos chegarão às mãos dos jogadores.

