Como recuperar fotos e vídeos apagados no smartphone

Se já passou por uma situação em que acabou por apagar acidentalmente fotos ou vídeos que precisava, é natural que fique logo desesperado a tentar reverter essa ação. Na verdade, é uma situação que, provavelmente, só acaba por dar importância à forma como as fotos e vídeos são guardados depois de algo imprevisto acontecer.

Saiba o que fazer nestas situações. Há solução.

O software Dr.Fone oferece recursos interessantes, tais como recuperar do lixo as fotos apagadas, restaurar o smartphone, transferir dados do WhatsApp e diversos outros recursos. É compatível com Android e iOS.

Os principais recursos do Dr.Fone

O Dr.Fone pode trazer diversos benefícios para o dia a dia. Coisas que normalmente seriam complexas ou até impossíveis de se fazer, tornam-se simples utilizando este programa.

Recuperação de dados

A recuperação de dados é algo fundamental e, provavelmente, será exatamente o que procura. Quando acaba por eliminar algum ficheiro, foto ou vídeo sem querer, já vai ficar com o dia estragado.

No entanto, quem usa o Dr.Fone poderá ficar tranquilo. O programa ajuda-o a procurar no sistema de uma forma que não é possível numa utilização normal, e ajuda a recuperar o que perdeu.

Seja um smartphone Samsung, Pixel, Xiaomi, iPhone ou outra marca, o Dr.Fone tem uma compatibilidade alargada e é capaz de nos poupar alguns "sufocos" nestes momentos, principalmente se for um utilizador que faz gestão e organização de ficheiros regularmente.

Reparação do sistema

A reparação de sistema, também disponível para os dois sistemas operativos, é outra funcionalidade muito importante e que devemos sempre ter à mão.

Por vezes as aplicações começam a falhar repetidamente, ou simplesmente o sistema começa a ter conflitos que deixam de ser recuperáveis, com serviços a falharem inesperadamente e interfaces apresentadas com problemas.

Com o Dr.Fone é possível reparar o seu smartphone Android ou iOS e mantê-lo em pleno funcionamento, sem precisar de recorrer a um técnico especializado.

Backup também em Android e iOS

Poderá fazer backup facilmente em qualquer um dos sistemas operativos, de forma simples e rápida. E se for utilizador de ambos, pode fazê-lo na mesma app, sem problemas de compatibilidade, garantindo toda a segurança nos seus dados.

Com o backup do smartphone irá manter essa cópia segura, para colmatar situações inesperadas com o dispositivo, como avaria, perda, roubo, ou outra situação que ponha em causa o acesso aos dados. É algo que deverá fazer periodicamente, para manter a cópia de segurança atualizada.

Transferência do WhatsApp e de smartphone

Quando compra um novo smartphone, ainda passa por todo aquele problema para transferir os seus dados do WhatsApp, de outras aplicações e até mesmo do sistema? Com o Dr.Fone, isso é algo do passado, e deixa de ser necessário perder tempo com essa tarefa.

Com o Dr.Fone é fácil recuperar e transferir dados do seu smartphone Android ou iOS, inclusive entre esses dois sistemas operativos, conseguindo fazê-lo de forma simples e continuar a utilizar o seu novo smartphone normalmente com tudo que é seu.

Ou seja, mesmo que você estiver a trocar de um aparelho Android para iOS ou vice-versa, poderá ainda assim transferir grande parte dos seus dados e até todo o seu WhatsApp em apenas poucos cliques.

Neste capítulo, foram referidos apenas alguns dos principais recursos. Além destes, poderão ainda ser encontradas funcionalidades exclusivas para quem usa iOS ou Android.

De seguida, poderá ver com mais detalhes como recuperar fotos e vídeos apagados no smartphone.

Recuperar fotos e vídeos apagadas no smartphone

Se está com a preocupação de saber, afinal, como recuperar fotos e vídeos apagados no smartphone, não é caso para isso. É muito simples fazer essa recuperação e poderá fazê-lo facilmente e com poucos cliques.

Para começar, pode abrir imediatamente o software Dr.Fone no seu computador pessoal e selecionar a opção “Recuperar”.

Em seguida, deverá ligar o smartphone ao computador, utilizando o cabo USB ou Lightning.

Assim que o Dr.Fone reconhecer o seu dispositivo, surgirão imediatamente outras opções. A primeira delas é, justamente, Recupere dados do seucelular.

Poderá então selecionar todos os tipos de dados que deseja recuperar, marcando as caixinhas que correspondem aos tipos de feicheiros. São elas:

Contactos

Registos de chamadas

Galeria

Áudio

Vídeo

Documentos

Mensagens

Mensagens e anexos do WhatsApp

Considerando que quer recuperar fotos e vídeos, marque as duas caixinhas correspondentes e inicie o processo de recuperação. Agora basta aguardar.

Assim que o Dr.Fone encontrar todos os dados, selecione então os que deseja recuperar e está feito. Rapidamente terá de volta os seus ficheiros perdidos, de forma simples e rápida.

Em conclusão...

Anteriormente, apagar um ficheiro sem querer era sinónimo de perdê-lo para sempre. Hoje, felizmente, já não é bem assim.

Com a ajuda do Dr.Fone poderá recuperar tudo o que quiser e ainda conta com diversas outras funcionalidades que lhe podem ser úteis. Seja para fazer backup e manter os seus dados a salvo, restaurar o seu smartphone, recuperar dados ou qualquer outra coisa, terá o problema resolvido com o auxílio de um programa como este.