Faça já download dos wallpapers do Google Pixel 6 e 6 Pro

A Google surpreendeu os seus clientes ao revelar os seus novos modelos Google Pixel 6 e 6 Pro. Os equipamentos trazem consigo o sistema operativo Android 12 e muitas surpresas e novidades interessantes.

Também os wallpapers dos equipamentos são um pormenor que desperta a atenção dos utilizadores, pelas suas cores, imagens e movimento. Neste sentido, se gostaria de ter as imagens que decoram o ecrã os novos smartphones da Google, então pode já fazer download dos bonitos wallpapers.

Quando um novo dispositivo móvel é apresentado, é comum que em pouco tempo se encontrem os seus wallpapers disponíveis para download. E esta é uma boa forma para dar um ar renovado aos nossos smartphones, com as bonitas imagens que as marcas se esforçam por ter nos novos equipamentos.

Faça já download dos wallpapers do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Foi nesta terça-feira (2) que a Google decidiu desvendar a surpresa e revelar ao mundo os seus novos smartphones Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Os modelos com o sistema Android 12 contam com um poderoso chip Tensor criado pela Google e dedicado às operações IA. Pode conhecer todas as especificações destes smartphones aqui.

Mas, apesar de ter já serem conhecidos, ainda há muito para descobrir destes novos modelos da gigante tecnológica, nomeadamente os wallpapers que abrilhantam os Pixel 6 e 6 Pro. No entanto, agora já pode fazer o downloads destes fantásticos papéis de parede.

Estes wallpapers apresentam um estilo cartoon retro com desenhos e cores animadas e interessantes. Ao todo são 12 imagens com 3 temas diferentes, que são arte; comidas e bebidas; e música e abstração.

Mas, com um olhar mais atento, percebe-se que todas as imagens têm um ponto preto comum na zona superior central. O objetivo é esconder, ou pelo menos camuflar, o orifício dedicado à câmara frontal.

Os wallpapers do modelo Google Pixel 6 têm uma resolução de 1080 x 2400 pixels e a dos Pixel 6 Pro é de 1440 x 3120 pixels.

Então, se pretende embelezar o seu smartphone com estas imagem, pode fazer o download das mesmas aqui.