Sendo o Chrome uma das suas principais propostas, a Google tenta dar ao seu browser as melhores ferramentas. Estas procuram tornar este browser mais seguro, ao mesmo tempo que o tornam mais simples e mais útil para os utilizadores.

Assim, e com as novidades que têm vindo a surgir, a Google resolveu criar um local onde os utilizadores podem testar a segurança do Chrome. Esta é simples de validar e tem em conta um conjunto bem conhecido de pontos. Assim, é hora de fazer uma verificação de segurança no seu browser.

Ao longo do tempo a Google tem dado ao Chrome muitas ferramentas de segurança. Estas destinam-se a proteger os utilizadores, ao mesmo tempo que avaliam a forma como este está configurado e até com está preparado para alguns pontos de segurança.

Assim, e para simplificar estes processos, a Google reuniu todas as opções num único local. Esta fica assim mais simples de aceder e também mais simples de usar, oferecendo um ponto único com toda a informação e com o resultado dos testes que ocorrerem.

Para aceder a esta zona basta escolher a área de Definições e depois procurar a área Verificações de segurança. Aqui, e para realizarem o teste no Chrome, deve carregar no botão Verificar agora. Pode também aceder ao endereço chrome://settings/safetyCheck.

Estes testes são extremamente rápidos e focam-se em 4 áreas essenciais e importantes do browser da Google. Falamos da versão e atualizações do Chrome, do estado das passwords, a navegação segura e das extensões presentes e em utilização.

Para cada uma destas 4 áreas o utilizador terá um resultado e a possibilidade de corrigir qualquer falha que seja detetada. Estas ações podem ser tomadas de imediato ou levar o utilizador a ser encaminhado para a zona de configuração específica do Chrome.

Esta verificação de segurança é algo que os utilizadores podem e devem efetuar de forma periódica. Garante que o browser da Google está seguro e pronto a proteger os utilizadores, tal como se espera.