Não sendo uma fabricante dedicada às massas, a Google tem uma oferta muito interessante de smartphones. A linha Pixel mostra o que de mais recente a marca tem preparado para o mercado, ao mesmo tempo que explora o Android ao máximo.

Com o Android 12 quase pronto, era hora da Google mostrar as suas propostas para este ano. Assim, e de forma antecipada, surgiram agora os Pixel 6 e Pixel 6 Pro, as mais recentes propostas da Google para o mercado dos smartphones.

Apesar de não ser uma apresentação formal, a Google resolveu dar a conhecer os seus novos smartphones. Com o Android 12 já na sua reta final de testes, é hora da gigante das pesquisas mostrar os seus produtos que vão explorar ao máximo esta nova versão.

Assim, e como tem vindo a ser hábito, criou duas propostas novas na linha Pixel, com alguns atributos que os destacam do mercado. Para além de uma imagem totalmente diferente, em especial na zona das câmaras traseiras, que se destacam de imediato, há outros argumentos.

O primeiro deles é mesmo o Tensor, um chip criado pela Google e dedicado a todas as operações de IA. Este Tensor SoC, vem da mesma linha dos Tensor Processing Units (TPU) que a Google usa nos seus centros de dados. Há ainda que contar com um novo chip Titan M2 dedicado à segurança.

Com toda esta nova capacidade de processar informação dedicada à IA, a Google explora-a ao máximo nos Pixel 6 e 6 Pro. Assim, o Android que corre nestas duas máquinas será mais inteligente e principalmente mais ajustado ao utilizador.

Em termos de especificações, a Google não revelou muito, até porque é uma pré-apresentação. Ainda assim, temos ecrãs de 6.4" FHD+ 90Hz e 6.7" QHD+ 120Hz, com os cantos arredondados no Pro. Em termos de câmaras, sabe-se apenas que o Pro terá uma wide-angle primária "que recebe mais 150% de luz", será ultra-wide e tem um zoom ótico periscópico.

Por agora foi apenas isto que a Google revelou, mas prometendo muito mais para breve. Estes novos Pixel 6 e Pixel 6 Pro prometem muito e a chegada deste novo SoC da Google vai libertar ainda mais o que o Android pode oferecer em termos de IA e de informação.