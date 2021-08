A realme, tal como prometido, apresentou hoje ao mercado a sua tecnologia de carregamento magnético sem fios. O seu lançamento é feito com inspiração no MagSafe da Apple, mas vai um pouco mais além em termos de velocidade de carregamento e também de acessórios disponíveis.

Venha conhecer todos os pormenores do realme MagDart.

Sem surpresas, hoje foi o dia do anúncio oficial da tecnologia MagDart da realme de carregamento magnético e sem fios. Com esta tecnologia surgiram 7 produtos que, ao contrário do que se poderia esperar são apenas acessórios em torno de um smartphone e não novos dispositivos inteligentes capazes de carregar através do MagDart. No entanto, não deverão tardar em aparecer.

Basicamente, a tecnologia MagDart coloca o realme Flash numa posição central. O smartphone é o primeiro Android a integrar um dispositivo magnético na traseira podendo, com ele, carregar a bateria através de um carregador sem fios dedicado ou acoplar um dos outros acessórios apresentados.

realme Flash, a peça central

Os pormenores do smartphone ainda não são todos conhecidos, mas em linhas gerais podemos observar o seu design, com acabamento curvo no ecrã e traseira e com uma câmara posicionada no canto superior esquerdo. Na traseira existe um módulo de três câmaras.

O processador é um Snapdragon 888 e a bateria de duas células tem uma capacidade de 4500 mAh.

Os ímanes para o carregamento magnético têm 3mm de espessura e, segundo a marca, a sua degradação de magnetismo é de apenas 0,01% ao fim de dois anos. É ainda capaz de suportar objetos até 500g.

Os acessórios

Além do smartphone, há dois carregador MagDart de 50W e outro bastante fino de 15W. O carregador de maior potência será capaz de carregar a bateria do smartphone na totalidade em menos de 1 hora e 5 minutos serão suficientes para carregar 20% da bateria. O carregador de 15W assume-se como uma peça mais fina que quatro cartões de crédito empilhados e 26.4% mais fino que o carregado MagSafe da Apple.

Ainda no âmbito do carregamento, foi apresentado um PowerBank MagDart que carrega a 15W. Além de poder ser levado para qualquer lado, o seu carregador funciona como doca, onde se pode colocar o smartphone a carregar na vertical.

Há depois uma carteira em alumínio que também permite deixar o smartphone em pé, graças a um pequeno suporte que tem disponível, e onde pode colocar alguns cartões. Foi também criada uma pequena ring light que pode ser acoplada ao MagDart do smartphone.

Por fim, dedicado ao realme GT, foi criada uma capa em carbono, como um módulo MagDart, trazendo assim ao smartphone as vantagens do carregamento magnético.

Não existem preços nem datas de lançamento previstas para nenhum dos produtos agora anunciados.

realme MagDart