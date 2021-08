Uma das grandes novidades da semana foi a apresentação pela Google dos novos Pixel 6 e 6 Pro. Estes vão ser os novos smartphones da gigante das pesquisas, revelando todos os desenvolvimentos que a empresa fez ao longo do último ano.

A grande novidade parece ser o seu novo SoC, chamado de Google Tensor, que a empresa terá desenvolvido. Não se sabe ainda muito sobre esta proposta, mas tudo aponta agora para uma realidade. Afinal o Google Tensor poderá ser uma versão alterada do Exynos da Samsung.

O que é o novo SoC dos Pixel

Com o novo Pixel 6, que a Google apresentou de forma breve e muito resumida há alguns dias, surgiu também o primeiro SoC da empresa. Este vai trazer capacidades associadas à IA e a outras áreas essenciais nos dias de hoje.

Com uma apresentação tão simples da Google, ficou muito por revelar sobre o Tensor. Ainda assim, surgem agora informações essenciais e importantes sobre este novo SoC, que durante vários meses esteve a ser falado como um rumor cada vez mais real.

Google aproveitou o Exynos da Samsung

Sabia-se que o Tensor estava a ser desenvolvido pela própria Google e que a empresa teria apoio de alguns parceiros, entre eles a Samsung. Agora, e do que é revelado, há informações muito claras sobre a origem deste SoC da Google.

O Tensor parece ser uma versão alterada de um SoC que a Samsung nunca lançou. Falamos do Exynos 9855, que durante vários meses foi apontado como sendo real. Este poderá ser também a base do futuro SoC Exynos que a Samsung irá usar no Galaxy S22.

Tensor terá de mostrar o que pode oferecer

O curioso neste caso é a forma como a Google geriu a apresentação do seu novo SoC Tensor. Desde sempre que se referiu a ele como sendo uma criação sua e que todo o esforço aplicado era da empresa. Afinal, e do que é revelado, poderá ser apenas uma otimização de uma base de uma empresa parceira, a Samsung.

Ainda sem uma resposta da Google sobre este tema, existe uma curiosidade grande sobre o que a Google conseguiu colocar no seu novo SoC. O Tensor promete muito, em especial na sua capacidade de processar informação associada à IA. Resta então aguardar pela chegada do Pixel 6 ao mercado e ver o que este realmente é capaz de oferecer aos utilizadores e ao Android.