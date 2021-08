Estando já numa versão quase estável e próxima de ser revelada ao público, o Windows 11 continua a ser alvo de melhorias e desenvolvimentos por parte da Microsoft. A gigante do software quer renovar este sistema e estas fazem parte deste plano.

Assim, e dando continuidade ao que já foi apresentado, surge agora duas novidades importantes para o Windows 11, focadas na utilização do sistema operativo. Vão em breve chegar a todos, para serem testadas e avaliadas de forma exaustiva.

Foi o próprio Panos Panay, um dos responsáveis pelos desenvolvimentos do Windows, que veio ao Twitter revelar as novidades. Estas focam-se em funcionalidades já existentes, mas que estão agora a ser melhoradas e elevadas a outros níveis.

A primeira novidade vai permitir ao utilizador usar o Windows 11 sem ser interrompido. Esta não é uma estreia no sistema da Microsoft, mas agora vai ter novidades importantes e de peso. Toda a interface do Modo Foco será redesenhada e terá integração com outras ferramentas.

É possível ver que este modo poderá ser usado em complemento com o To Do da Microsoft e também com o conhecido Spotify. Assim, o utilizador poderá focar-se nas suas tarefas, sem ter de se preocupar em gerir as listas de músicas que quer ouvir em simultâneo.

Outra melhoria vem para uma ferramenta que há anos está presente no Windows e que recebe novidades a cada versão. Falamos do Snipping Tool, criado para captar imagens. Esta será melhorada e dará lugar à Snip & Sketch, com mais capacidades.

A Microsoft pretende manter no Windows 11 o Snipping Tool presente e a funcionar. Para além de captar imagens, esta ferramenta permitirá alguma edição para recortar ou colocar destaques em partes da mesma. Tudo será feito em várias interfaces, dedicadas à função.

Como próprio Panos Panay revelou, as novidades do Windows 11 vão em breve ser incorporadas na versão Insiders deste sistema operativo. Como sempre, a ideia é avaliar a oferta e garantir que estão maduras para serem usadas por todos.