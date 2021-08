WhatsApp acusa Apple de criar sistema de vigilância ao verificar pornografia infantil

As recentes medidas apresentadas pela Apple, em especial focadas na verificação de conteúdo de pornografia infantil pretendiam ser eficientes. A gigante de Cupertino quer proteger os utilizadores menores e detetar situações de abuso.

Também se sabia que este sistema iria causar alguns problemas e trazer algumas questões sensíveis em várias áreas. O WhatsApp parece ter sido um dos primeiros a apontar o dedo e acusa a Apple de criar sistema de vigilância ao verificar pornografia infantil.

Focada em proteger os utilizadores mais novos e outras crianças, a Apple vai trazer para os seus sistemas algumas medidas de segurança adicionais. Estas vão olhar para as imagens presentes no iCloud e detetar imagens de pornografia infantil.

Se este é um sistema focado no segurança e que procura garantir a privacidade, há quem o considere que, na verdade, é abusivo e viola algumas regras básicas. Quem primeiro procurou apontar falhas foi o responsável máximo do WhatsApp, que no Twitter revelou as suas opiniões.

Will Cathcart revelou que acredita que a Apple terá criado um sistema de vigilância que está a espiar os utilizadores do iCloud. Este poderá ser usado para pesquisar imagens de outros conteúdos que a Apple ou outro governo decida. Falou também na possibilidade de ser explorado na China e outros países, bem como para empresas de spyware.

A Apple terá respondido ao homem forte do WhatsApp, com mais dados deste sistema. A aprendizagem para avaliação é feita com imagens fornecidas e controladas por entidades fiáveis, não podendo por isso ser usado para identificar outros conteúdos.

Mas Will Cathcart não foi o único a manifestar-se contra o novo programa da Apple. Também a EFF mostrou-se apreensiva pelo que designou como um sistema de backdoor oficial e visível para todos. Outro caso foi o do conhecido Edward Snowden, que falou num sistema de vigilância global.

É normal a posição de Will Cathcart e do WhatsApp. Tanto a Facebook como o próprio WhatsApp têm tido problemas com as novas regras de privacidade da Apple, não perdendo agora a oportunidade de apontar o dedo no que muitos julgam ser uma situação similar.