Thunderbolt 5: 80 Gbps para transferências de dados

Os computadores com a funcionalidade Thunderbolt 4 começaram a ser vendidos no ano passado, mas, de acordo com informações recentes a Intel já está a trabalhar no Thunderbolt 5.

Segundo rumores, o padrão de comunicações da próxima geração pode suportar velocidades de dados de até 80 Gbps, mantendo o conector USB-C.

O padrão de comunicações Thunderbolt tem vindo a evoluir bastante. De relembrar que, por exemplo, o Thunderbolt 3 suporta comunicações até 40 Gbps com conectores USB tipo C, sendo que a nova versão do protocolo deverá duplicar essa capacidade.

A revelação foi feita por um executivo da Intel, que publicou uma imagem no Twitter e que posteriormente a eliminou. Gregory M Bryant publicou uma série de fotos de uma visita ao centro de investigação e desenvolvimento da Intel em Israel e, por engano/distração publicou também uma foto com as especificações do Thunderbolt 5.

Thunderbolt 5 deverá usar tecnologia de modulação PAM-3

Um elemento incomum na imagem era a menção ao uso de uma “nova tecnologia de modulação PAM-3: Pulse Amplitude Modulation”. Tal significa que a Intel tem intenções de apostar num sistema de fluxo de bits completamente diferente do normal.

O processo de modulação consiste numa operação realizada sobre o sinal ou dados a transmitir, que produz um sinal apropriado para a transmissão sobre o meio de transmissão em causa. A escolha da técnica de modulação permite “moldar” as características do sinal a transmitir e adaptá-lo às características do canal.

A modulação da amplitude do impulso (PAM) consiste na utilização de impulsos com amplitudes diferentes para representar símbolos diferentes. Na sua forma mais simples são utilizados impulsos com duas amplitudes diferentes, o que correspondo à modulação OOK se uma das amplitudes for nula. Se forem utilizados impulsos com mais que duas amplitudes diferentes, estamos em presença de modulação multinível.