Revelada a possível primeira imagem da Xbox Stream Box para streaming de jogos

A Microsoft está cada vez mais forte no segmento gaming. E recentemente a empresa de Redmond revelou que se encontra a desenvolver um dispositivo para streaming de jogos. O objetivo é transformar qualquer TV ou monitor num autêntico equipamento capaz de executar jogos através do serviço xCloud.

Mas agora, um leaker revelou ao mundo aquela que pode ser a primeira imagem conhecida deste dispositivo que se designará Xbox Stream Box.

Será esta a Xbox Stream Box?

Já se sabe que a Microsoft prepara então um equipamento para transmissão de jogos via xCloud (Xbox Cloud Gaming). Mas há agora mais detalhes, não oficiais, que nos podem dar mais informações sobre este equipamento.

O leaker @PostUp_bbb partilhou na sua conta da rede social Twitter aquelas que podem ser as primeiras imagens da Xbox Stream Box da Microsoft. São duas imagens, com boa resolução e definição, que nos mostram a parte frontal e superior do equipamento. Pelos pormenores, percebe-se que se trata de um dispositivo de pequenas dimensões e com um design bastante simples.

Na zona frontal verifica-se uma entrada USB-A e um botão semelhante ao encontrado nas consolas Xbox Series X/S e que serve para emparelhar os comandos com o equipamento. Por sua vez, a parte superior conta o logo da Xbox, o qual poderá ser o botão para ligar e desligar a Xbox Stream Box.

Como vemos pela imagem acima, na traseira verifica-se a existência de uma porta HDMI, uma porta que parece ser USB-C e ainda uma porta ethernet destinada à rede.

Para além das imagens, o leaker também publicou uma mensagem que havia sido divulgada anteriormente num fórum, em maio. A mensagem vem acompanhada pela mesma imagem revelada agora, só que em baixa resolução, e de várias informações que podem corresponder à Xbox Stream Box.

De acordo com os dados, o equipamento será compatível com a xCloud e com o streaming de outras consolas que estejam ligadas na mesma rede doméstica.

Qualquer consola Xbox poderá ser emparelhada com a Xbox Stream Box, terá suporte para chat de voz e deve ser capaz de se instalar apps como HBO Max, Disney+, entre outros.