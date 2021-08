Desde 2018 que a Microsoft trouxe uma verdadeira revolução ao Windows 10. Integrou o Linux no seu sistema e dá acesso aos utilizadores a toda as funcionalidades que este oferece, em especial a todos os que querem desenvolver nessa plataforma.

Não sendo um sistema à parte, requer que o Windows 10 esteja preparado para o receber. Este era um processo trabalhoso, ainda não complicado. Agora, para facilitar ainda mais esta união, tudo ficou mais simples, mais rápido e até mais intuitivo para o utilizador.

Apesar de serem sistemas independentes e autónomos, a Microsoft conseguiu algo que era pedido há muitos anos. A integração do Linux no Windows 10 mostrou o seu compromisso com as restantes propostas do mercado e abriu portas até então aparentemente impossíveis.

O processo de instalação foi agora melhoria, abandonando todos os passos mais ou menos complicados. Com um simples comando passou a ser possível ter tudo configurado e pronto a ser usado. Só requer permissões de administrador na PowerShell ou no DOS, e a versão 2004 do Windows 10.

Para o conseguirem deve agora executar o comando wsl.exe --install e todo o processo de configuração decorre de imediato. Ao mesmo tempo, e para ter tudo pronto, o Windows 10 vai ainda descarregar o Ubuntu e fazer a sua instalação.

Com estes passos realizados, ainda que de forma automática, o utilizador só precisa de tomar mais uma ação. Falamos do reiniciar do Windows 10 para que tudo fique pronto. Após isso, e sempre que quiserem, podem usar o comando wsl --list --online para ver outras distribuições disponíveis.

Estas podem ser instaladas com o comando wsl --install -d NomeDistro. Para ajudar na gestão têm disponível o comando wsl --update para fazer atualizações e wsl --update rollback caso algo corra mal. Por fim, e com o comando wsl --status conseguem saber como está o sistema.

É desta forma que a Microsoft simplificou a instalação do Linux no seu Windows 10. Tudo está mais fácil e pode ser feito em poucos minutos, mesmo por quem não domina qualquer um destes sistemas.