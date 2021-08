Mais de 25.000 utilizadores pedem o regresso da linha Samsung Galaxy Note

A Samsung realizará o evento dedicado ao lançamento de novos produtos em breve. De acordo com a empresa sul-coreana, o dia 11 de agosto foi o escolhido para revelar ao mundo todas as novidades.

No entanto, parece que a marca não terá nada na cartola sobre a linha Galaxy Note. Mas, de acordo com as recentes informações, já mais de 25.000 utilizadores assinaram uma petição a pedir o regresso desta gama.

Parece que a Samsung não tem nos seus planos intenções para voltar a trazer para o mercado novos produtos da linha Galaxy Note. O próximo evento da marca, que vai acontecer a 11 de agosto, promete a revelação de novos equipamentos impressionantes da gama Galaxy. No entanto, o foco deve debruçar-se sobre os modelos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ambos do segmento dos smartphones dobráveis.

Fãs querem o regresso do Samsung Galaxy Note

De acordo com as últimas informações, a Samsung deverá pôr em pausa o desenvolvimento de novos equipamentos da linha Galaxy Note. A empresa sul-coreana vai mesmo cancelar o projeto do Galaxy Note 21, que deveria ser lançado neste segundo semestre.

Mas este linha sempre foi muito bem recebida pelos consumidores, especialmente dentro dos modelos topo de gama. Desta forma, as informações sobre o possível cancelamento do Galaxy Note gerou imediatamente reações por parte dos consumidores.

Assim, como consequência, os dados recentes indicam que mais de 25.000 fãs da Samsung assinaram uma petição para pedir o regresso da série Galaxy Note já no primeiro semestre de 2022.

Por outro lado, a Samsung ainda não emitiu nenhuma declaração oficial a confirmar que vai mesmo acabar com esta linha. Mas há mais do que fortes indicadores de que é isso mesmo que pode acontecer.

Resta aguardar por mais novidades e perceber se esta forte petição pode ou não ter algum impacto na decisão da Samsung.

Gostava que a linha Galaxy Note regressasse?