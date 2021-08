MIT desenvolveu combustível hidrogénio a partir de alumínio e água

Com a tentativa de distanciar o mundo dos combustíveis fósseis, por forma a minimizar as emissões de carbono provenientes dos vários países, são considerados outras fontes de combustível, como o hidrogénio. Nesse sentido, investigadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) descobriram uma forma simples de gerar combustível hidrogénio, em qualquer lugar.

A fórmula desenvolvida implica a utilização de alumínio e água.

Os alertas constantes relacionados com as alterações climáticas potencializadas pelas emissões de gases de efeito de estufa direcionam os governos para um planeamento que motive a drástica diminuição dessas. Um dos grandes objetivos é, conforme temos vindo a acompanhar, uma reforma dos métodos através dos quais os cidadãos se deslocam.

Se os elétricos são uma das opções mais mencionadas, logo a seguir poderá estar o combustível hidrogénio. Contudo, para que seja uma opção, efetivamente, viável, é necessário trabalhá-lo, desenvolvendo-o. Afinal, o hidrogénio é capaz de substituir, eficazmente, os combustíveis fósseis, para geração de energia.

Contudo, para uma utilização generalizada, o gás precisa de ser transportado e, atualmente, esse transporte é alimentado por combustíveis fósseis. Mais do que isso, a geração de hidrogénio implica também a libertação de gases de efeito de estufa.

Resíduos de alumínio utilizados na investigação do MIT

Agora, investigadores do MIT encontraram uma forma simples de gerar combustível hidrogénio, em qualquer lugar, utilizando apenas alumínio e água. Laureen Meroueh, Douglas Hart e Thomas Eager demonstraram que o hidrogénio pode ser gerado através da reação do alumínio com água. Esta ocorre à temperatura ambiente e leva à formação de hidróxido de alumínio ao mesmo tempo que liberta gás hidrogênio.

Sendo o alumínio utilizado em itens do quotidiano e termina, muitas vezes, no lixo. Por isso, os investigadores do MIT quiseram aproveitar esses resíduos de alumínio para obter o combustível.

Para evitar a formação do óxido de alumínio – uma reação do alumínio aquando do contacto com o oxigénio -, a equipa utilizou dados de experiências anteriores e pintou os resíduos de alumínio com uma mistura eutética de gallium e indium, que permanece em estado líquido à temperatura ambiente e permite a libertação do hidrogénio.

No comunicado de imprensa, Laureen Meroueh revelou que essa mistura pode ser recuperada no final do processo e reutilizada.

A investigação do MIT provou que o alumínio pode ser utilizado como fonte de hidrogénio limpo, que pode ser armazenado e transportado em segurança.