COVID-19: Como está atualmente o seu concelho? Veja na tabela…

Para a atribuição do concelho ao caso, é utilizada a morada de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica com indicação de resultado positivo.

Nos casos em que a morada de ocorrência é omissa, é utilizada a morada de residência do caso, registada no Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde.

